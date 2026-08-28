Ολοκληρώνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα.

Μετά τη χθεσινή παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την περιοδεία του σήμερα, Παρασκευή (28/8) στη Δυτική Μακεδονία, με επισκέψεις στη Φλώρινα, στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη.

Ο πρωθυπουργός επί της ουσίας επέλεξε την Πέμπτη να ξεδιπλώσει ένα μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής στον δρόμο προς τις κάλπες. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του μετρό μίλησε για το διαβατήριο αξιοπιστίας και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος με τους πολίτες, για την ανάληψη δεσμεύσεων από τη μεριά της κυβέρνησης και στη συνέχεια για την υλοποίησή τους, όπως έγινε με το Μετρό της Καλαμαριάς και την ανακοίνωση για την επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Από κει και πέρα, σήμερα ο πρωθυπουργός έχει πυκνό πρόγραμμα. Αναμένεται στη Φλώρινα, όπου θα επισκεφθεί τέσσερις επιχειρήσεις, τρεις εκ των οποίων έχουν ενισχυθεί βάση του αναπτυξιακού νόμου.

«Παρών» θα είναι και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μετά την επίσκεψή του στη Φλώρινα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την επένδυση εταιρείας στην Πτολεμαΐδα, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί και μία μονάδα της ΔΕΗ. Θα ακολουθήσει η επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης και θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με πολίτες, όπου αναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα και ενόψει της κάλπης.