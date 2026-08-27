Την αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την κυβερνητική παρουσία στη Θεσσαλονίκη «φιέστα», υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές του πρωθυπουργού σε ανάπτυξη και ευημερία δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική πολιτική δεν απαντά στα προβλήματα της λαϊκής πλειοψηφίας, αλλά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, είναι προσανατολισμένη στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο Περισσός αναφέρεται στους χαμηλούς μισθούς, στα ελαστικά ωράρια, στην εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά και στο αυξανόμενο κόστος της υγείας, της παιδείας και της στέγασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επενδύσεις για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η αύξηση των επενδύσεων και των επιχειρηματικών κερδών συνοδεύεται από μεγαλύτερη πίεση στους εργαζόμενους και από την ενίσχυση της ακρίβειας.

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Η κριτική για την οικονομική πολιτική και την «πολεμική οικονομία»

Το ΚΚΕ τονίζει ότι οι λαϊκές ανάγκες περιορίζονται από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τα πρωτογενή πλεονάσματα και το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στη στροφή προς την «πολεμική οικονομία» και στην προετοιμασία που, όπως αναφέρει, ακολουθεί τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Στην ίδια λογική εντάσσει και τον ρόλο που αποκτά η Βόρεια Ελλάδα, την οποία χαρακτηρίζει περιοχή που μετατρέπεται σε σημαντικό μεταφορικό, ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο. Το ΚΚΕ εκφράζει την εκτίμηση ότι αυτή η εξέλιξη αυξάνει τους κινδύνους για τον πληθυσμό της περιοχής σε περίπτωση ευρύτερης πολεμικής σύγκρουσης.

«Προκλητικοί οι πανηγυρισμοί για το Μετρό»

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει προκλητικούς τους πανηγυρισμούς για το έργο, επικαλούμενο την πολυετή καθυστέρηση, το υψηλό κόστος που, όπως αναφέρει, έχει επωμιστεί ο ελληνικός λαός, αλλά και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στη λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής.

Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο Μετρό και τις ελλείψεις στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι πολύ ευρύτερες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την προοπτική δημιουργίας νέων γραμμών Μετρό σε βάθος χρόνου.

Στο επίκεντρο τα προβλήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Το ΚΚΕ αναφέρεται ιδιαίτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυτικές συνοικίες της πόλης.

Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για εργατικά ατυχήματα στη Βιομηχανική Περιοχή, τις πρόσφατες θανατηφόρες πυρκαγιές, τις ελλείψεις στην αντιπυρική προστασία και τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος.

Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για προβλήματα που συνδέονται με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και αναδεικνύουν τις ανάγκες που παραμένουν ακάλυπτες.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στις ελλείψεις που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα στους τομείς της υγείας και της παιδείας.

Το κόμμα θέτει ακόμη ζητήματα λαϊκής και φοιτητικής στέγης, υποδομών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και χώρων πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και τον σχεδιασμό για τον χώρο της ΔΕΘ. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού μητροπολιτικού πάρκου με σύγχρονες αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές.

Κάλεσμα του ΚΚΕ για το συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα προς τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Το ΚΚΕ καλεί σε κινητοποίηση ενάντια, όπως αναφέρει, στις νέες θυσίες για τα επιχειρηματικά κέρδη και τους πολέμους, θέτοντας στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες.

Παράλληλα, ζητά ενίσχυση της πολιτικής του επιρροής και καλεί σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με στόχο, όπως αναφέρει, την «ανατροπή του συστήματος» και τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη ευημερία για την