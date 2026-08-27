Η Λέβιτ κλείνει τον κύκλο της ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αλλά όχι και ως σύμβουλος του Τραμπ.

Η Καρολάιν Λέβιτ αποκάλυψε ότι την Πέμπτη 27 Αυγούστου είναι η τελευταία της μέρα μετά από 19 και πλέον μήνες ως η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Σε συνέντευξή της στο Morning in America το πρωί της Πέμπτης,η Λέβιτ, που μόλις έγινε 29 ετών,είπε στον παρουσιαστή για τη μετάβασή της εκτός κυβέρνησης Τραμπ καθώς προτεραιότητά της είναι να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά.

«Είναι ένα πολύ σουρεαλιστικό συναίσθημα» είπε για την τελευταία μέρα της στην δουλειά, και πρόσθεσε πως «ήταν η περιπέτεια της ζωής της». «Όπως ξέρετε, ως εργαζόμενη μητέρα, η κάθε μέρα είναι μία πρόκληση» είπε η Λέβιτ. Εξηγώντας την ξαφνική της απόφαση να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, παρά την καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να κάνεις θυσίες. Ρέπει να βάλεις προτεραιότητα στον χρόνο σου. Και πρέπει να λες όχι σε πολλές ευκαιρίες που έρχονται στον δρόμο σου επειδή θέλεις να είσαι δίπλα στα παιδιά σου όταν πηγαίνουν για ύπνο κάθε βράδυ» είπε η Λέβιτ.

«Από τις δυσκολότερες αποφάσεις»

«Γέννησα την κόρη μου τον περασμένο Μάιο, η καρδιά μου ως μητέρα άλλαξε. Μόνο οι μανάδες το καταλαβαίνουν αυτό. Και απλά προσευχόμουν και έλεγα στον σύζυγό μου κάθε βράδυ για το τι να κάνω» πρόσθεσε και για την απόφασή της να αποχωρήσει. Τη χαρακτήρισε ως μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που έχει χρειαστεί ποτέ να πάρει στη ζωή της.

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«Υπηρέτησαν τον πρόεδρο με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα και του αξίζει μία εκπρόσωπος Τύπου που μπορεί να είναι εκεί παρούσα όλη την ώρα, κυριολεκτικά 24/7. Αυτό απαιτεί η δουλειά αυτή. Και μερικές φορές στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα την ίδια στιγμή. Και συνειδητοποιώ πως είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου τώρα» σημείωσε η Λέβιτ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά την αποχώρηση της Λέβιταπό τη θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου με ανάρτησή του πριν από λίγο καιρό.

Είχε πει τότε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει ως η κορυφαία εξωτερική σύμβουλός του καθώς θα «μετατεθεί» στο PAC, MAGA Inc. του Τραμπ.

Η Λέβιτ είπε ότι πήρε την απόφαση να αποχωρήσει, λίγο αφού επέστρεψε από την άδεια μητρότητας. Τότε κατάλαβε πως δεν μπορούσε να είναι πλήρως αφοσιωμένη στη δουλειά της και σε δύο μωρά στο σπίτι. Με τον 60χρονο σύζυγό της έχουν έναν γιο , τον δίχρονο Νίκο και την 17 εβδομάδων Βιβιάνα.