Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου συνέδεσε τους πυροβολισμούς κατά του Τραμπ με τη ρητορική των Δημοκρατικών.

«Κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερες σφαίρες» από τον Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η Καρολίν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, της οποίας η τελευταία ημέρα πριν από την άδεια μητρότητας υποτίθεται ότι ήταν την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι «θεώρησε συνετό» να ενημερώσει η ίδια τους δημοσιογράφους μετά τους πυροβολισμούς του Σαββάτου και να απαντήσει σε ερωτήσεις.

«Το Σάββατο υποτίθεται ότι θα ήταν μια χαρούμενη βραδιά, γιορτάζοντας την ελευθερία του λόγου και την Πρώτη Τροπολογία με όλους εσάς, τα μέλη του Τύπου», είπε. «Αντίθετα, η νύχτα καταλήφθηκε από ένα τρελό, αντι-Τραμπικό άτομο που ταξίδεψε σε όλη τη χώρα για να δολοφονήσει τον πρόεδρο και όσο το δυνατόν περισσότερους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Αυτή είναι η τρίτη μεγάλη δολοφονία εναντίον του προέδρου Τραμπ μέσα σε δύο χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο επαναλαμβανόμενες, σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του» είπε.

«Ευλογημένοι που έχουμε έναν ατρόμητο πρόεδρο»

«Παρά το γεγονός ότι είμαστε ευλογημένοι που έχουμε έναν ατρόμητο πρόεδρο, δεν πρέπει να ζούμε σε μια χώρα όπου ένας τέτοιος συνεχής φόβος πολιτικής βίας διαπερνά την κοινωνία μας κάθε μέρα», πρόσθεσε. «Κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερες σφαίρες και περισσότερη βία από τον Πρόεδρο Τραμπ», τόνισε η Λέβιτ.

Η Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για να συζητήσουν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του προέδρου σε «σημαντικές εκδηλώσεις» που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. «Όπως ακούσατε από τον ίδιο τον πρόεδρο, συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη στις Μυστικές Υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μόλις είπα», είπε η Λέβιτ. «Με αυτά τα δεδομένα, προφανώς, ο Λευκός Οίκος θέτει πάντα τα δύσκολα ερωτήματα και διασφαλίζει την ασφάλεια του προέδρου. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει μια συνάντηση στις αρχές αυτής της εβδομάδας που θα συγκληθεί από την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, με την κορυφαία ηγεσία του DHS, μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και τη δική μας ομάδα επιχειρήσεων εδώ, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του προέδρου, καθώς έχουμε πολλά σημαντικά γεγονότα στο μέλλον».

Η Λέβιτ επισήμανε ακόμα ότι η κυβέρνηση «παρακολουθεί πάντα τις επιχειρήσεις και τις διαδικασίες, θέτοντας τα δύσκολα ερωτήματα για να διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος είναι ασφαλής και ότι ο αμερικανικός λαός πρέπει να είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχει υψηλότερη προτεραιότητα για τον πρόεδρο και το προσωπικό του από την ασφάλεια του προέδρου».

Ερωτηθείσα αν η κυβέρνηση θεωρεί την επίθεση ως αποτυχία στον τομέα της ασφαλείας, η Λέβιτ είπε ότι ο πρόεδρος έχει δηλώσει πως πιστεύει ότι τα πρωτόκολλα λειτούργησαν. «Οι Μυστικές Υπηρεσίες έκαναν καλά τη δουλειά τους», είπε.

Σε ερώτηση αν οι τρεις απόπειρες κατά της ζωής του Τραμπ τα τελευταία χρόνια θα αλλάξουν τα είδη των εκδηλώσεων στις οποίες πηγαίνει ο πρόεδρος, η Λέβιτ απάντησε πως «Λοιπόν, σας λέω ξανά, αυτό θα είναι μέρος των συζητήσεων. Αλλά όπως ακούσατε από τον Πρόεδρο Τραμπ, δεν θέλει αυτοί οι διαταραγμένοι τρελοί και αυτές οι σοβαρές πράξεις πολιτικής βίας να αλλάξουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής μας».

Ευθύνες στους Δημοκρατικούς

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, συνέδεσε ωστόσο την επίθεση με σχόλια για τον Τραμπ από ορισμένους κορυφαίους Δημοκρατικούς αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι η κριτική τους έχει ξεπεράσει τα όρια και έχει ενθαρρυνθεί η βία.

«Ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα έχει διατυπώσει την άποψή του προς τους ψηφοφόρους σε όλη τη χώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη δημοκρατία, ότι είναι φασίστας και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ. Θέλω να πω πως, αυτές είναι απαράδεκτες δηλώσεις που ο αμερικανικός λαός καταναλώνει εδώ και χρόνια. Και τόσα πολλά ψυχικά διαταραγμένα άτομα οδηγούνται να πιστέψουν ότι αυτά τα λόγια είναι αληθινά και στη συνέχεια εμπνέονται να ενεργήσουν βάσει αυτών», είπε η Λέβιτ. Συνέχισε λέγοντας πως έχει πληθώρα σελίδων με σχόλια από «σημαντικούς αιρετούς αξιωματούχους του Δημοκρατικού Κόμματος», συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις, του κυβερνήτη Τζος Σαπίρο, του γερουσιαστή Άλεξ Παντίγια, της γερουσιάστριας Ελίζαμπεθ Γουόρεν, του γερουσιαστή Άνταμ Σιφ και άλλων.

«Όταν έχεις ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας που λένε τέτοια πράγματα, κάθε μέρα για χρόνια, εμπνέεις βία από ανθρώπους που είναι ήδη ψυχικά ασθενείς», είπε. «Και αυτό το έχουμε δει εναντίον αυτού του προέδρου για πολύ καιρό».