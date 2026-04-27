«Εκεί ήταν ο πρόεδρος Τραμπ μπροστά μου, ήμασταν τόσο κοντά που ακουμπούσε ο ένας τον άλλον» είπε η Γουεϊτζία Τζιανγκ.

Η Γουεϊτζία Τζιανγκ, ανταποκρίτρια του CBS και πρόεδρος της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο καθόταν δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Λίγο αργότερα, έκανε ρεπορτάζ για την επίθεση.

«Ακούσαμε φασαρία και είδα τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών να ορμούν προς το τραπέζι μας, χρειάστηκα κάποια δευτερόλεπτα να καταλάβω τι γινόταν όταν μας φώναξαν "Κάτω, κάτω" και εκεί ήταν ο πρόεδρος Τραμπ μπροστά μου, ήμασταν τόσο κοντά που ακουμπούσε ο ένας τον άλλον. Πιο μπροστά του ήταν η Πρώτη Κυρία και οι πράκτορες μας έλεγαν να προχωρήσουμε, και μπουσουλήσαμε από τη σκηνή, δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε αλλά κατάλαβα ότι υπήρχε κάποια απειλή. Ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία απομακρύνθηκαν και εμείς (οι δημοσιογράφοι) μείναμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί» αφηγήθηκε λίγο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

«Ο πρόεδρος ήθελε να πάμε ξανά στο δείπνο, δεν ήθελε να υποκύψει στις απειλές. Τελικά οι Αρχές αποφάσισαν ότι αυτή δεν ήταν καλή ιδέα και ήρθαμε εδώ στον Λευκό Οίκο. Με κάλεσε να κάνουμε μία συζήτηση και μου εξήγησε ότι ήθελε πολύ να κάνει αυτό το δείπνο απόψε αλλά θα το κάνει κάποια άλλη στιγμή. Ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ, ως πρόεδρος, συμφώνησε να έρθει σε αυτό το δείπνο. Ήταν η στιγμή να έρθει κοντά ο Τύπος και η κυβέρνηση, το ένα κοινό σημείο που έχουμε είναι το χρέος μας απέναντι στο κοινό» πρόσθεσε η Τζιάνγκ λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Όταν ο συνάδελφός της τη ρώτησε πώς αισθάνεται, αφλύ τον ευχαρίστησε του είπε «Αυτό που κάνουμε, η δουλειά μας δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα λαμπερά πάρτι, αυτό που έγινε σήμερα είναι αυτό που αντικατοπτρίζει καλύτερα αυτό που κάνουμε. Είδα συναδέλφους να κάνουν live, να μεταδίδουν από τον χώρο και αυτό κάνουν οι δημοσιογράφοι, μεταδίδουν τα γεγονότα για να ενημερώσουν τον κόσμο» πρόσθεσε.

Η στιγμή που ενημερώνονται για την επίθεση

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό το Σάββατο το βράδυ, ο Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου. Φορώντας ακόμα το σμόκιν του, έδωσε την πρώτη ερώτηση στον Γουεϊτζία Τζιανγκ, και την επαίνεσε, κάτι που δεν κάνει συνήθως με δημοσιογράφους.

«Κυρία πρόεδρε», είπε ο Τραμπ, «θέλω απλώς να πω ότι κάνατε φανταστική δουλειά. Τι όμορφο βράδυ».

Η Τζιανγκ, η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στον σχεδιασμό του δείπνου, ήταν αυτή που αργότερα έκανε μια ήρεμη ανακοίνωση στους έκπληκτους καλεσμένους. Ανέβηκε ξανά στη σκηνή και με εμφανή συγκίνηση στη φωνή της, είπε ότι η βραδιά θα συνεχιζόταν, προκαλώντας δυνατά χειροκροτήματα. Αλλά τελικά, έγινε μια ανακοίνωση ότι οι αρχές προτιμούσαν να αποχωρήσει το πλήθος. Στη συνέντευξη Τύπου, ντυμένη ακόμα με το βραδινό της φόρεμα, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τα σχόλιά του πριν υποβάλει την ερώτησή της.

«Μπορείτε να περιγράψετε τι περνούσε από το μυαλό σας;» ρώτησε τον Τραμπ και εκείνος μίλησε για το πώς η Μυστική Υπηρεσία τον απομάκρυνε βιαστικά από τη θέση του ανάμεσα στην ίδια την Τζιανγκ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε μποϊκοτάρει την εκδήλωση κατά την πρώτη του θητεία και δεν παρευρέθηκε πέρυσι.

Η Τζιάνγκ, η πρώτη μη λευκή γυναίκα που ηγήθηκε της Ένωσης Ανταποκριτών, έχει λογομαχήσει με τον Τραμπ στο παρελθόν. Το 2020, διέκοψε απότομα μια συνέντευξη Τύπου, αφού τον πίεσε να εξηγήσει γιατί της πρότεινε να «ρωτήσει την Κίνα» για τα ποσοστά θνησιμότητας από κορονοϊό.

«Γιατί το λέτε αυτό συγκεκριμένα σε εμένα;» ρώτησε.

Η Τζιάνγκ περιέγραψε πώς γεννήθηκε στο Ξιαμέν της Κίνας και μεγάλωσε στη Δυτική Βιρτζίνια, όπου μετανάστευσε με τους γονείς της όταν ήταν 2 ετών. Οι γονείς της είχαν ένα κινέζικο εστιατόριο. Συχνά εργάζονταν 18 ώρες την ημέρα, είπε το 2024. «Το δώρο που μου έκαναν ήταν η εργασιακή μου ηθική», είπε, «και η κατανόησή μου για το πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που αγαπάμε».

Ποια είναι η Γουεϊτζία Τζιανγκ

Η Γουεϊτζία Τζιανγκ είναι η ανώτερη ανταποκρίτρια του CBS News και καλύπτει τον Λευκό Οίκο από το 2017. Έχει επίσης αναφερθεί εκτενώς στην αυξημένη βία κατά της κοινότητας AAPI και τις επακόλουθες αλλαγές πολιτικής. Το 2023, κέρδισε ένα βραβείο Emmy για τη συνεισφορά της στο «CBS Mornings».

Εντάχθηκε στο CBS News το 2015 ως ανταποκρίτρια για το Newspath, την 24ωρη υπηρεσία συλλογής τηλεοπτικών ειδήσεων του Δικτύου για σταθμούς και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς του CBS σε όλο τον κόσμο. Πριν έρθει στο CBS News, ήταν ρεπόρτερ και αναπληρώτρια παρουσιάστρια στο WCBS-TV στη Νέα Υόρκη. Εργάστηκε επίσης στο WJZ-TV στη Βαλτιμόρη και στο WBOC-TV στο Σόλσμπερι του Μέριλαντ, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Edward R. Murrow και το βραβείο Associated Press για τα ρεπορτάζ της.

Ανακάλυψε το πάθος της για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε ηλικία 13 ετών ως φοιτήτρια ρεπόρτερ και παρουσιάστρια στο Channel One News στο Λος Άντζελες. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο William and Mary το 2005 με πτυχίο φιλοσοφίας και δευτερεύουσα ειδίκευση στη χημεία, και από το Πανεπιστήμιο Syracuse το 2006 με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία. Το 2012 εισήχθη στην περίφημη Επαγγελματική Πινακοθήκη της Σχολής Δημόσιων Επικοινωνιών S.I. Newhouse και είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Ασιατικών Αμερικανών Δημοσιογράφων. Πλέον μένει στην Ουάσινγκτον με τον σύζυγό της, την κόρη και τον γιο τους.

Η ομιλία Τζιανγκ λίγο πριν τους πυροβολισμούς

