Ο Κίμελ πριν από το περιστατικό με τους πυροσβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών είπε στο σόου του πως η Μελάνια Τραμπ είχε την όψη μιας «μέλλουσας χήρας».

Η Μελάνια Τραμπ κάλεσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC να «πάρει θέση» εναντίον του Τζίμι Κίμελ, ισχυριζόμενη ότι το «μίσος και βίαιη ρητορική του έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας».

Όλα ξεκίνησαν δύο ημέρες, πριν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ την Παρασκευή διακωμώδησε με τον δικό του τρόπο την παρουσίαση της εκδήλωσης και αστειεύτηκε ότι η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είχε την όψη μιας «μέλλουσας χήρας». Το αστείο πυροδότησε εκτεταμένες επικρίσεις μεταξύ της βάσης MAGA του Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς.

Η Μελάνια Τραμπ επέκρινε σε ανάρτησή της τον Κίμελ, δύο μέρες αργότερα συνδέοντας τα γεγονότα.

«Ο μισαλλόδοξος και βίαιος λόγος του Κίμελ προορίζεται να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία, τα λόγια του είναι διαβρωτικά και βαθαίνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική. Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να εισβάλλουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διασπείρουν μίσος. Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει, να τον προστατεύει. Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η διοίκηση του ABC την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας» έγραψε η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτησή της

Ενώ ο Κίμελ επιτίθεται τακτικά στον Ντόναλντ Τραμπ, πλέον όλο και περισσότερο στοχοποιεί στα σχόλιά του τη Μελάνια Τραμπ, ειδικά μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της. Η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Amazon «Μελάνια» τον Ιανουάριο πυροδότησε την αντίδραση του Κίμελ. Το κατήγγειλε ως «δωροδοκία 75 εκατομμυρίων δολαρίων» που «έφτιαξε η Amazon για εκείνη» και αργότερα το χαρακτήρισε ως «ένα ντοκιμαντέρ που είναι τρομερά βαρετό. Το μόνο που δείχνει είναι η Μελάνια να κάνει πρόβες, να μπαίνει στο αυτοκίνητο, να δοκιμάζει ρούχα και να παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους για να δουλέψουν για εκείνη».

Με πληροφορίες του SkyNews/Variety