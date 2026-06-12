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Και τρίτος γενικός γραμματέας υπουργείου προς παραίτηση;

Δυο παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων μέσα σε δυο ημέρες, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου τρίτου γραμματέα από τη δικογραφία και φήμες και για όλα πρόσωπα.

Θορυβημένη η κυβέρνηση επιβάλλει στο παρασκήνιο τις «παραιτήσεις» τους και κατά τη συνήθη πρακτική της υποβαθμίζει το σκάνδαλο και προκαλεί λέγοντας ότι «η ίδια το αποκάλυψε»!

Ταυτόχρονα δεν λέει τίποτε για τις ευθύνες της για την κατάσταση των πολεοδομιών, αλλά και για τη λειτουργία «γαλάζιων» (με ολίγο από «πράσινων») δημάρχων!

Δυστυχώς η διαφθορά, η συγκάλυψη, η ατιμωρησία λαμβάνουν άλλες διαστάσεις στη χώρα.

Β.Σκ.