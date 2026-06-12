Το σκάνδαλο προέκυψε από έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για τουλάχιστον 29 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις δωροληψίας, με τους εμπλεκομένους να κατηγορούνται ότι, εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις τους, κούρευαν πρόστιμα, νομιμοποιούσαν αυθαίρετα και επέσπευδαν άδειες, με ταρίφες από 1.000 έως και 30.000 ευρώ.

Σε γαλάζιο εξελίσσεται και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, προκαλώντας ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου. Δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων παραιτήθηκαν, έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενες νέες εξελίξεις.

Το σκάνδαλο προέκυψε από έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για τουλάχιστον 29 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις δωροληψίας, με τους εμπλεκομένους να κατηγορούνται ότι, εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις τους, κούρευαν πρόστιμα, νομιμοποιούσαν αυθαίρετα και επέσπευδαν άδειες, με ταρίφες από 1.000 έως και 30.000 ευρώ.

Στη δικογραφία, κατά πληροφορίες, περιλαμβάνεται και το όνομα πρώην γενικού γραμματέα.

Δεκάδες πρόσωπα έχουν μπει πλέον στο κάδρο της Δικαιοσύνης και ελέγχονται για συμμετοχή στο κύκλωμα.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας τον Ιούλιο του 2024. Τότε, έλαβε μια ανώνυμη καταγγελία για υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς που φέρεται να μη βεβαίωναν παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έναντι αμοιβής αλλά και για δημοτικούς συμβούλους του ίδιου δήμου που φέρεται να χρηματίζονταν από ιδιοκτήτες περιπτέρων. Λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε στις Εσωτερικές Υποθέσεις ανώνυμη καταγγελία, για παράτυπες ενέργειες υπαλλήλων σε Υπηρεσίες Δόμησης της Αττικής.

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Από την έρευνα των «αδιάφθορων» που περιελάμβανε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου και φυσικές παρακολουθήσεις αποκαλύφθηκε η δράση του κυκλώματος, η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Ως αρχηγικά μέλη περιγράφονται ένα ανδρόγυνο. Ο άνδρας ήταν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (παλαιότερα προϊστάμενος στην Υπηρεσία Δόμησης Κηφισιάς) και η γυναίκα ήταν στο Δήμου Γαλατσίου και πρόεδρος στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αττικής.

Τα μέλη προτιμούσαν τις διά ζώσης συναντήσεις, αποφεύγοντας τις τηλεφωνικές συζητήσεις. Στις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν λέξεις - κλειδιά για να αναφερθούν σε χρηματικά ποσά, όπως «καφές», «εργαλεία» και «σχέδια». Συναντήσεις γίνονταν σε σπίτια, καφετέριες, σε αυτοκίνητα ή ακόμα και στα γραφεία των κατηγορουμένων. Χρησιμοποιούσαν εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως Viber, WhatsApp και Telegram. Μάλιστα, η φερόμενη ως αρχηγικό μέλος χρησιμοποιούσε και τηλέφωνο - φάντασμα, με στοιχεία που παρέπεμπαν σε έναν Κινέζο που διέμενε στις Σέρρες – πρόσωπο ανύπαρκτο.

Γιος πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη δικογραφία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμα ένα γνωστό όνομα αναφέρεται στη δικογραφία, καθώς στην έκθεση ανάλυσης συνομιλιών, έχει καταγραφεί γιος πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να επικοινωνεί με τον 59χρονο αρχηγό του κυκλώματος και να ζητά τη βοήθειά του για να βγάλουν μια γνωμοδότηση για ακίνητο. Μάλιστα, φέρεται να του ζητά να αναβληθεί η υπόθεση.

Συγκεκριμένα, με την ιδιότητα του δικηγόρου επικοινώνησε στις 27/11/2025 για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής.