Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει εννέα πλοία μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα τρία αυτή την εβδομάδα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν δυο ιρανικά drones, καθώς η Τεχεράνη μοιάζει αποφασισμένη να συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου.

«Η κυκλοφορία στο στενό συνεχίζεται», υποστήριξε ο αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σημειώνεται πως δεν έχουν αναφερθεί άλλες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ως αυτό το στάδιο, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε χθες πως βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Και οι δυο πλευρές λένε πως «ελέγχουν πλήρως» το Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη η Ινδία κάλεσε για εξηγήσεις ανώτερο αμερικανό διπλωμάτη, μετά την επιβεβαίωση ότι τρεις ινδοί ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον πλοίου στον Κόλπο του Ομάν. Το Νέο Δελχί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια.

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Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει εννέα πλοία μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα τρία αυτή την εβδομάδα. Ο αποκλεισμός στοχεύει στο να εμποδίσει τα πλοία να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα ιρανικά λιμάνια, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Τεχεράνης να επωφελείται από τις εξαγωγές πετρελαίου.