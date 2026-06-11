Ανατροπή με τον κοινωνικό τουρισμό με την ΔΥΠΑ να βγάζει προς διάθεση voucher για επιλαχόντες χωρίς αιτήσεις.

Περίπου 30.000 επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού θα διαθέσει η ΔΥΠΑ το επόμενο διάστημα για επιλαχόντες. Μάλιστα, τα vouchers αυτά θα διατεθούν χωρίς αίτηση και θα δοθούν σε αυτούς που είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών

Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης που καταγράφηκε φέτος, καθώς χιλιάδες αιτούντες έμειναν εκτός προγράμματος παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία του Κοινωνικού Τουρισμού για τα νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικές διακοπές, αλλά και για την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Οι διαθέσιμες επιταγές εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ ο αριθμός των επιλαχόντων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, οδηγώντας τη ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας στην απόφαση να εξετάσουν άμεσα πρόσθετη χρηματοδότηση.

Οι νέοι ωφελούμενοι θα προκύψουν από τη σειρά μοριοδότησης που έχει ήδη δημοσιευθεί και δεν θα απαιτηθεί καμία νέα διαδικασία αξιολόγησης ή επανυποβολής στοιχείων.

Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού που αποκτούν οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μέσω της οποίας επιδοτούνται για την πραγματοποίηση των διακοπών τους, είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός, διαφορετικός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ και αποτυπώνεται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Κάθε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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α) για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα και

β) για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση σε και από αυτό (μετάβαση – επιστροφή)

και ανταλλάσσεται από τους δικαιούχους και τους ωφελούμενους του προγράμματος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμονής, στην πρώτη περίπτωση, από τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, και υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μετακίνησης, στη δεύτερη, από τους παρόχους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, των Μητρώων Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Με βάση την υπηρεσία για την οποία ανταλλάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, η ίδια Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού διακρίνεται σε δύο επιμέρους Επιταγές, στην «Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα» και στην «Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης».