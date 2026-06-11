Η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Λευκό Οίκο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ να υποχωρούν εν μέσω της οργής των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές της βενζίνης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν αεροπορικές επιθέσεις την Πέμπτη για δεύτερη συνεχή ημέρα, με τον Τραμπ να υπόσχεται περαιτέρω πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί αμέσως μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου Apache κοντά στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που πυροδότησε μια σειρά από αντίποινα σε όλο το Ιράν αλλά και σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση μετά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες του επιθέσεις είχαν ως στόχο «στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και θέσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν», ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα» της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ρεπόρτερ του Fox News το βράδυ της Τετάρτης ότι τα αμερικανικά πλήγματα θα σταματούσαν σύντομα, αν και απείλησε ότι θα ξαναρχίσει τους σφοδρούς βομβαρδισμούς εάν οι ηγέτες του Ιράν δεν υπέγραφαν αμέσως μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Κεντρική Διοίκηση του στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ολοκληρώθηκαν περίπου τέσσερις ώρες μετά την έναρξή τους, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αντεπιθέσεις εναντίον 18 αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, καθώς και στον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα επιβεβαίωσε πως η αεροπορική βάση αλ-Αζράκ στην Ιορδανία στοχοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, με την Τεχεράνη να εκτοξεύει 12 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανικής βάσης.

Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετώπισε εχθρικούς εναέριους στόχους, ενώ η αεράμυνα του Μπαχρέιν ανέκοψε ιρανικές εναέριες επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι θα ανοίξει πύρ εναντίον οποιουδήποτε σκάφους επιχειρήσει να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά εδώ και μήνες.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι βλήθηκαν δύο αμερικανικά πλοία. Η CENTCOM, ωστόσo, διέψευσε ότι τα στενά είναι κλειστά ή ότι επλήγησαν πλοία της, αναφέροντας ότι τα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να διέρχονται από τα στενά παρά τις απειλές του Ιράν.

Ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα των 93 εκατομμυρίων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των Σιρίκ, Καργκάν, Μπαντάρ Αμπάς, Μινάμπ και Καράτζ κοντά στα στενά, αλλά και της Βαραμίν στο βορρά.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας παρουσίασε την κίνηση αυτή ως μια προσπάθεια να εξαναγκαστεί το Ιράν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τα πλήγματα θα «προωθήσουν τα στρατιωτικά μας συμφέροντα και επίσης θα ενισχύσουν τη διπλωματική μας θέση», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κεντρική Διοίκηση στη Φλόριντα.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε, και ελπίζουμε ότι το Ιράν θα πάρει μια καλή απόφαση», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. «Αν πρέπει να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν ανταλλάξει πυρά αρκετές φορές από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ακόμη και αν οι διαπραγματευτές προσπαθούν ανεπιτυχώς να τερματίσουν τον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται τώρα στον τέταρτο μήνα του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μια συμφωνία είναι κοντά, αν και δεν υπάρχει κανένα σημάδι σημαντικής προόδου, ενώ απειλεί επίσης να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς.

Μαίνεται ο πόλεμος στον Λίβανο

Στον παράλληλο πόλεμο του Λιβάνου, οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και των υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών της Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν για ακόμη ένα 24ωρο.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 13 ανθρώπους την Τετάρτη, σύμφωνα με τις λιβανέζικες πηγές ασφαλείας, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο «εκτοξεύσεις» που έπεσαν δίπλα σε περιοχή όπου επιχειρούν ισραηλινά στρατεύματα στον νότιο Λίβανο, αφού ήχησαν σειρήνες σε διάφορες περιοχές του βόρειου Ισραήλ νωρίς την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως τα αιτήματα της Τεχεράνης περιλαμβάνουν τον τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και την αναγνώριση του ελέγχου του στα στενά. Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν πρέπει να τερματίσει τους περιορισμούς του στη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ. Λέει επίσης ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αναπτύξει πυρηνικό όπλο.