Οι αναλυτές διαπιστώνουν ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πλέον τη μπριζόλα ως μια «προσιτή πολυτέλεια».

Οι Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν φέτος από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί ποτέ για το βοδινό κρέας και τις μπριζόλες, χωρίς ωστόσο η αυξημένη επιβάρυνση να έχει ανακόψει τη ζήτηση, καθώς η παράδοση των καλοκαιρινών μπάρμπεκιου και ιδιαίτερα των εορτασμών της 4ης Ιουλίου παραμένει ισχυρή. Η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση του αμερικανικού κοπαδιού βοοειδών, το οποίο βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, έπειτα από χρόνια ξηρασίας, αυξημένου κόστους ζωοτροφών και εκκαθάρισης των κοπαδιών από τους κτηνοτρόφους. Η περιορισμένη προσφορά έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών των ζώων και, κατ' επέκταση, των τιμών του βοδινού στα σούπερ μάρκετ και στα εστιατόρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής των ΗΠΑ, η μέση τιμή του κιμά έφτασε τον Μάιο τα 6,75 δολάρια ανά λίβρα, αυξημένη κατά σχεδόν 13% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ οι τιμές της μπριζόλας διαμορφώθηκαν στα 12,80 δολάρια ανά λίβρα, καταγράφοντας άνοδο 16% σε ετήσια βάση και παραμένοντας κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.

Παρά το υψηλό κόστος, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν βοδινό κρέας. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών NielsenIQ, οι πωλήσεις βοδινού ενόψει της Ημέρας Ανεξαρτησίας αυξήθηκαν κατά περίπου 352 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με πέρυσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία μεταξύ όλων των κατηγοριών τροφίμων.

Οι αναλυτές διαπιστώνουν ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πλέον τη μπριζόλα ως μια «προσιτή πολυτέλεια», δηλαδή ως ένα προϊόν για το οποίο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα σε ειδικές περιστάσεις, αναζητώντας παράλληλα οικονομίες σε άλλες κατηγορίες δαπανών. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ποιοτικότερα προϊόντα. Έρευνα της NielsenIQ δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για πιστοποιήσεις όπως το USDA Prime, το κρέας χωρίς ορμόνες, το βοδινό από ζώα ελευθέρας βοσκής και τα προϊόντα χωρίς αντιβιοτικά.

Η αυξημένη ζήτηση έχει ωφελήσει και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η εταιρεία Omaha Steaks ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις ορισμένων premium αλλά και πιο προσιτών κοπών κρέατος κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενώ αλυσίδες εστιατορίων όπως η LongHorn Steakhouse αναφέρουν αυξημένη προσέλευση πελατών που αναζητούν ποιοτικές μπριζόλες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το μεγάλο ερώτημα για την αγορά παραμένει πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανθεκτικότητα της ζήτησης. Η ανασυγκρότηση του αμερικανικού κοπαδιού βοοειδών θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά και να αποκλιμακώσει τις τιμές, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί αρκετά χρόνια μέχρι να αποδώσει αποτελέσματα.