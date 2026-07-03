Ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ εισάγει νέα δοκιμασία κατανόησης κειμένου όπου ο υποψήφιος καλείται να διαβάσει μικρά κείμενα και να αποδείξει ότι κατανοεί αυτό που διαβάζει, ακριβώς όπως θα έκανε στην καθημερινή του εργασία ως δημόσιος υπάλληλος.

Στο πλαίσιο της 1Γ/2024 Πρόσκλησης/Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που αφορούσε στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας για τον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, οι υποψήφιοι έλαβαν μέρος σε γραπτή ηλεκτρονική εξέταση με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που περιλάμβανε δοκιμασία διακρίβωσης δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Ανάμεσα στα πέντε (5) διαφορετικά είδη ερωτημάτων, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν και ερωτήματα γλωσσικού συλλογισμού. Κάθε ερώτημα Γλωσσικού Συλλογισμού αποτελείται από ένα κείμενο ακολουθούμενο από μία πρόταση ή ερώτηση.

Παράδειγμα ερωτήματος:

Στο ανωτέρω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το «Χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονίας»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η ερώτηση «Ποια οφέλη για την ψυχική υγεία έχουν συνδεθεί με την ποδηλασία;». Διαβάζοντας το σύντομο κείμενο που δίνεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, παρατηρούμε ότι η τελευταία πρόταση αναγράφει «Μελέτες έχουν, επίσης, συνδέσει την τακτική ποδηλασία με χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονίας». Επομένως, η επιλογή «Κανένα από αυτά» δεν μπορεί να είναι σωστή. Αναφορικά με τις υπόλοιπες εναλλακτικές απαντήσεις, αυτές δεν αφορούν σε οφέλη για την ψυχική υγεία. Επιπλέον, δεν γίνεται κάποια αναφορά στο κείμενο σε «Αυξημένο μεταβολισμό», ούτε και σε «Λεπτή μέση». Επομένως, οι απαντήσεις αυτές δεν είναι σωστές, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο.

Πρόσφατα σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ μίλησε ξανά για ένα νέο «εργαλείο» (έτσι κατονόμασε τη δεξιότητα) την «κατανόηση κειμένου» η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στις δοκιμασίες του 3ου Γραπτού Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ (μαζί με τις γνώσεις, τον επαγωγικό συλλογισμό και τις εργασιακές δηλώσεις) καθώς ο δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να γνωρίζει όταν διαβάζει ένα νόμο ή μια εγκύκλιο τι διαβάζει (έτσι εξήγησε). Ενώ παράλληλα, μίλησε ότι ετοιμάζουν και άλλα «εργαλεία» από τον μεθεπόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και έδωσε καθαρά το μήνυμα ότι στο μέλλον δεν θα είναι οι γνώσεις αλλά οι δεξιότητες το ζητούμενο στους διαγωνισμούς.;

Οι ερωτήσεις κατανόησης κειμένου που εμφανίστηκαν στον διαγωνισμό των ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ το 2024 αλλά και στην επιλογή διοικητών νοσοκομείων, θυμίζουν έντονα τα Verbal Reasoning tests της EPSO, τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιλογή υπαλλήλων στα θεσμικά της όργανα.

Στα tests της EPSO, ο υποψήφιος διαβάζει ένα αυτοτελές κείμενο και απαντά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό. Δεν αξιολογείται η γνώση του θέματος, αλλά η ικανότητα κατανόησης, ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων από γραπτό λόγο, δεξιότητα που ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ χαρακτήρισε απαραίτητη για κάθε δημόσιο υπάλληλο που διαβάζει νόμο ή εγκύκλιο.

Ας δούμε τρία παραδείγματα ερωτήσεων από τα παραδείγματα της EPSO που έχει στην ιστοσελίδα της προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη δοκιμασία «κατανόησης κειμένου», όπως αναμένεται να εμφανιστεί στον 3ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Θα παρατηρήσετε ότι, σε αντίθεση με τον ΑΣΕΠ ότι τα κείμενα είναι γενικού ενδιαφέροντος και δεν απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Αυτό που εξετάζεται δεν είναι αν γνωρίζετε για το θέμα, αλλά το πόσο καλά κατανοείται αυτό που διαβάζετε και αν μπορείτε να εξάγετε ορθά συμπεράσματα αποκλειστικά από το κείμενο που σας δίνεται, χωρίς να προσθέτετε δικές σας γνώσεις ή παραδοχές.

Παράδειγμα 1ο (EPSO)

Παράδειγμα 2ο (EPSO)





Παράδειγμα 3ο (EPSO)

Στη συνέχεια, ας δούμε τρία παραδείγματα ερωτήσεων «κατανόησης κειμένου» βασισμένα σε νομοθεσία και εγκυκλίους, ακριβώς στο πνεύμα που περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ για τον 3ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό. Τα κείμενα που ακολουθούν προέρχονται από τη διοικητική νομοθεσία και αντικατοπτρίζουν την καθημερινή πραγματικότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος καλείται διαρκώς να διαβάζει, να κατανοεί και να εφαρμόζει νόμους και εγκυκλίους. Αυτό ακριβώς θέλει να ελέγξει το ΑΣΕΠ, όχι αν απομνημονεύσατε διατάξεις, αλλά αν μπορείτε να τις κατανοήσετε και να τις ερμηνεύσετε σωστά όταν τις έχετε μπροστά σας.

Παράδειγμα 1ο (ν.2690/1999)

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η προθεσμία ξεκινά από τότε που η αίτηση περιήλθε στην αρμόδια υπηρεσία (4η Ιανουαρίου), άρα 50 ημέρες + 10 ημέρες παράταση λόγω δύο υπηρεσιών = 60 ημέρες από 4η Ιανουαρίου.

Παράδειγμα 2ο (ν.2690/1999)

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το κείμενο ορίζει ρητά ότι αν η 15ήμερη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη ενέργεια να ισχύει. Δεν απαιτείται ούτε προσφυγή του ενδιαφερομένου ούτε πράξη της αρχής. Οι επιλογές Γ και Δ είναι παγίδες γιατί προσθέτουν προϋποθέσεις που το κείμενο δεν αναφέρει.

Παράδειγμα 3ο (ν.2690/1999)

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το κείμενο ορίζει ρητά ότι η αντικατάσταση μέλους πριν τη λήξη της θητείας είναι δυνατή μόνο για λόγο που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του, ανεξαρτήτως του αν το μέλος παραιτήθηκε. Η επιλογή Α είναι παγίδα γιατί η παραίτηση από μόνη της δεν αρκεί. Η επιλογή Δ είναι παγίδα γιατί το κείμενο θέτει ρητό χρονικό όριο τριμήνου για λειτουργία με ελλιπή σύνθεση.