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Ο πειρασμός στους συνεργάτες Σαμαρά για ένα τηλέφωνο στον Φεύγα.

Και μία είδηση που έχει την σημασία της.

Πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος του Αντώνη Σαμαρά μαθαίνω ότι μπήκαν στον πειρασμό -προς στιγμήν- να τηλεφωνήσουν στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ν.Δ., Β. Φεύγα, μετά την επιστολή – βόμβα που έστειλε στον πρωθυπουργό, σημειώνοντας με εμφατικό τρόπο τα λάθη της κυβέρνησης. Επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και το λάθος της διαγραφής Σαμαρά.

Τελικά το τηλεφώνημα δεν έγινε.

Ίσως επειδή σκέφτηκαν ότι μπορεί να έρθει η ώρα που θα τηλεφωνήσει από μόνος του.

Διότι με το κλίμα αποδοκιμασίας που έχει δημιουργηθεί -εντός κυβέρνησης -για το πρόσωπό του και με κυβερνητικούς βουλευτές να ζητούν την αποπομπή του, δεν τον βλέπουμε για πολύ στην θέση του…

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Ε.Σ.