Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της απέναντι στην Τουρκία εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τη νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην περιοχή που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως τουρκική υφαλοκρηπίδα.
Αναφερόμενος στη νέα τουρκική απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για «μια ακόμη διεθνή πειρατεία», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τουρκική στρατηγική.
Παράλληλα, εκτιμάει ότι η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να αποτελέσει προάγγελο για την περαιτέρω προώθηση της τουρκικής θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική έναντι της Άγκυρας, διερωτώμενος ποια είναι η στρατηγική της Αθήνας.
Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά
Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «Φιλίες»και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά.
Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- «ήρεμα νερά»…
Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας;
Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;