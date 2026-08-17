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Οι «φιλίες» και οι κατευνασμοί φέρνουν τετελεσμένα.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της απέναντι στην Τουρκία εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τη νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην περιοχή που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Αναφερόμενος στη νέα τουρκική απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για «μια ακόμη διεθνή πειρατεία», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τουρκική στρατηγική.

Παράλληλα, εκτιμάει ότι η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να αποτελέσει προάγγελο για την περαιτέρω προώθηση της τουρκικής θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική έναντι της Άγκυρας, διερωτώμενος ποια είναι η στρατηγική της Αθήνας.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «Φιλίες»και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά.

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Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- «ήρεμα νερά»…

Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας;

Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;