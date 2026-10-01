Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στη δήλωση του Περικλή Κονδυλάτου, ο οποίος ανέφερε για εκείνη ότι: «τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν λίγα, το 1821».

Τη δική της απάντηση θέλησε να δώσει η Μπέττυ Μαγγίρα στον Περικλή Κονδυλάτο αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media δύο φωτογραφίες από το «peak της καριέρας» της.

Αρχικά, το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Happy Day», προβλήθηκαν οι δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του φετινού GNTM, δήλωσε:

«Να σου πω, ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα δεν έχει και τα χρόνια του μότελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821… Αλλά, εντάξει θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μου αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή, απλά σου λέω, με ρωτάς για τη Μπέττυ, και σου λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει πολύ σχέση με τον χώρο μας. Αυτό. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, και νυχτερινά μαγαζιά, και τηλεόραση, και μόντελινγκ και τραγούδι… Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας… Κατάλαβες τι σου λέω;».

Η επική απάντηση της Μπέττυς Μαγγίρα

Λίγες ώρες μετά την προβολή των σχετικών δηλώσεων, η Μπέττυ Μαγγίρα προχώρησε σε μία ανατρεπτική δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η ίδια, απάντησε με τον δικό της τρόπο στον Περικλή Κονδυλάτο, αναρτώντας δύο ΑΙ φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται με παραδοσιακή φορεσία το… 1821.

«Από το peak της καριέρας μου!», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο στιγμιότυπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σχόλιο του Κωνσταντίνου Βασάλου για τον Περικλή Κονδυλάτο

Το πρωί της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, οι συντελεστές της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», αναφέρθηκαν στις δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου αλλά και στην απάντηση της Μπέττυς Μαγγίρα, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να σχολιάζει μεταξύ άλλων:

«Ο Περικλής έχει βρει ένα τρόπο να παίζει συνέχεια παντού στα site, στα κανάλια κτλ. Δηλαδή, θα βγω και θα πω μία χοντράδα, ώστε να παίζω παντού…».

«Θεωρώ ότι είναι στερεότυπα μίας πολύ παλαιότερης εποχής όλα αυτά και που προσβάλουν όχι μόνο τη γυναίκα, αλλά και τον κάθε άνθρωπο. Μάλιστα, για έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της μόδας, όπως είναι ο κ. Κονδυλάτος… Αφού λοιπόν ασχολείται με τον χώρο της μόδας, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η μόδα δεν έχει ηλικία. Και όλα αυτά περί ηλικιακού ρατσισμού είναι πια παρωχημένα και μιας άλλης εποχής, που καλό είναι να ‘κλείσει το βιβλίο’ να τα πετάξει και να μην τα λέει», σχολίασε χαρακτηριστικά ο συνεργάτης της εκπομπής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlte3d1zazr5?integrationId=40599y14juihe6ly}