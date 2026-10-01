Το μήνυμα δεν περιορίστηκε σε ένα απλό γραπτό κείμενο.

Μια νέα διαδικτυακή απάτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ήρθε στο φως, αυτή τη φορά με τη φωνή της Δέσποινας Βανδή να χρησιμοποιείται σε ψεύτικο ηχητικό μήνυμα.

Αποδέκτης του μηνύματος ήταν ο Κωνσταντίνος Αυγερινός, ο οποίος δέχτηκε στο Instagram επικοινωνία από έναν λογαριασμό που εμφανιζόταν ως προφίλ της τραγουδίστριας.

Το μήνυμα δεν περιορίστηκε σε ένα απλό γραπτό κείμενο. Οι επιτήδειοι έστειλαν και ηχητικό, στο οποίο ακουγόταν μια φωνή που έμοιαζε με εκείνη της Δέσποινας Βανδή.

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