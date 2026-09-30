Κρατήστε τις συσκευές σας αστραφτερές με αυτές τις συμβουλές των ειδικών.

Όσοι διαθέτουν συσκευές από inox γνωρίζουν καλά τον «γολγοθά» με τις γραμμές, τις θαμπάδες και τις δαχτυλιές στην άλλοτε λαμπερή κουζίνα τους. Οι ολοκαίνουργιες Inox συσκευές γυαλίζουν και λάμπουν, αλλά με τη χρήση λερώνονται και θαμπώνουν.

Το απλό πέρασμα με ένα πανί δεν αρκεί. Ούτε οποιοδήποτε τυχαίο πανί μπορεί να επαναφέρει το πλυντήριο πιάτων, τον νεροχύτη ή τον φούρνο σας. Αντίθετα, ο καθαρισμός του inox απαιτεί λίγη παραπάνω φροντίδα και μια στρατηγική ειδικά σχεδιασμένη για αυτό το υλικό.

Ο Gerrod Moore, διευθυντής της Maytag, καλεί τις νοικοκυρές να αποφεύγουν τους πειραματισμούς, καθώς ορισμένα αγαπημένα καθαριστικά κουζίνας - όπως η χλωρίνη, τα καθαριστικά τζαμιών, τα λειαντικά καθαριστικά και το σύρμα - μπορεί να καταστρέψουν το μέταλλο. Παρότι ο Moore προτιμά έτοιμες φόρμουλες για τη δουλειά, αναγνωρίζει πως υπάρχει μια εναλλακτική λύση DIY.

Τι θα χρειαστείτε

Μαλακό πανί μικροϊνών ή σφουγγάρι που δεν χαράζει

Ειδικό καθαριστικό ή γυαλιστικό για ανοξείδωτο χάλυβα (εναλλακτικά: ήπιο υγρό πιάτων)

Προαιρετικά: Ανθρακούχο νερό, ξύδι, ορυκτέλαιο

Πώς να καθαρίσετε τις inox συσκευές

Ακολουθούν τα βήματα του Moore για αστραφτερό Inox:

Πώς να καθαρίσετε με ειδικό καθαριστικό

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Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν ψεκάσετε την επιφάνεια.

Καθαρίστε την επιφάνεια με μια πετσέτα μικροϊνών.

Εντοπίστε τη φορά που τρέχουν οι γραμμές (τα λεγόμενα «νερά» του υλικού) κάθετα ή οριζόντια στο φινίρισμα. Σκουπίστε το καθαριστικό ακολουθώντας ακριβώς αυτή την κατεύθυνση.

Γυαλίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, στεγνό πανί μικροϊνών προς την ίδια κατεύθυνση μέχρι να λάμψει.

Πώς να καθαρίσετε με υγρό πιάτων

Αναμείξτε μερικές σταγόνες υγρού πιάτων με ζεστό νερό.

Καθαρίστε την επιφάνεια με μια πετσέτα μικροϊνών.

Ξεπλύνετε με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Γυαλίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, στεγνό πανί μικροϊνών ακολουθώντας τα νερά του υλικού μέχρι να λάμψει.

Πώς να καθαρίσετε με ανθρακούχο νερό

Βάλτε ανθρακούχο νερό σε ένα μπουκάλι με σπρέι.

Ψεκάστε τη συσκευή Inox.

Χρησιμοποιήστε ένα πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε, να γυαλίσετε και να στεγνώσετε την επιφάνεια.

Πώς να διατηρήσετε τη λάμψη

Δυστυχώς, η συντήρηση είναι το παν όταν διαθέτετε inox συσκευές. Σύμφωνα με τον Moore, ο ανοξείδωτος χάλυβας απαιτεί τακτικό καθαρισμό για να διατηρεί τη λαμπερή του όψη. Πέρα από αυτό, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να προσέχετε τις δαχτυλιές και να αποφεύγετε να χαράξετε ή να φθείρετε το μέταλλο με λειαντικά υλικά.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω λάδι και ξύδι για να καθαρίσω συσκευές inox;

Στον αμερικανικό Νότο, πολλοί ορκίζονται ότι το ξύδι καθαρίζει τα πάντα – από ρούχα μέχρι συσκευές. Και κατά κάποιο τρόπο, δεν έχουν άδικο. Το ξύδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις για τον καθαρισμό του inox, αν και ο Moore δεν το συνιστά. Ο συνδυασμός λευκού ξυδιού και ελαιολάδου κάνει πράγματι το inox να λάμπει, αλλά αυτή η μέθοδος είναι προτιμότερο να περιορίζεται αποκλειστικά στον ανοξείδωτο νεροχύτη. Ο νεροχύτης δέχεται συνεχώς πιτσιλιές, οπότε τυχόν υπολείμματα λαδιού και ξυδιού ξεπλένονται στη στιγμή.

Ωστόσο, σε συσκευές που δεν καθαρίζονται από μόνες τους με τη χρήση, αυτό το DIY δίδυμο μπορεί να αφήσει μια λιπαρή μεμβράνη και παράξενες, επίμονες οσμές.

Πηγή: Southern Living