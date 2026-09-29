Ζήτησε απλά να καθαριστούν τρεις φραγμένοι σωλήνες αποστράγγισης του κλιματιστικού του.

Μια απλή εργασία συντήρησης κλιματιστικών μετατράπηκε σε… λογαριασμό άνω των 1.300 δολαρίων για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού στις ΗΠΑ, ο οποίος ζήτησε να καθαριστούν τρεις φραγμένες γραμμές αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.

Η προσφορά προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του, καθώς θεώρησε ότι η εταιρεία ενδέχεται να χρέωνε ξεχωριστά έξοδα επίσκεψης ή υπηρεσίας για κάθε μία από τις τρεις μονάδες, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό κόστος.

Η απορία του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε την εμπειρία του σε ανάρτηση στο Reddit, ζητώντας τη γνώμη άλλων χρηστών σχετικά με το αν η συγκεκριμένη χρέωση ήταν λογική.

Όπως ανέφερε, διαθέτει τρία κλιματιστικά στο σπίτι του και αντιμετώπισε πρόβλημα με φραγμένους σωλήνες. Αυτό που τον προβλημάτισε περισσότερο ήταν το γεγονός ότι η συνολική προσφορά ξεπερνούσε τα 1.300 δολάρια για μια εργασία που, σύμφωνα με τις περιγραφές άλλων τεχνικών, δεν θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετη.

Οι αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση ήταν άμεσες, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την τιμή υπερβολική και να προτείνουν στον ιδιοκτήτη να αναζητήσει δεύτερη προσφορά.

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Ένας σχολιαστής μάλιστα τον συμβούλεψε να μην ξαναχρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ άλλος ανέφερε ότι στην περιοχή του ο καθαρισμός μιας τέτοιας γραμμής θεωρείται μέρος της συνήθους συντήρησης και χρεώνεται πολύ λιγότερο.

Τι είναι οι γραμμές αποστράγγισης

Οι σωλήνες αποστράγγισης αποτελούν ένα μικρό αλλά απαραίτητο τμήμα ενός συστήματος κλιματισμού. Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού δημιουργείται υγρασία, η οποία πρέπει να απομακρύνεται από τη μονάδα μέσω αυτών των γραμμών.

Όταν οι σωληνώσεις φράξουν, το νερό μπορεί να μην απομακρύνεται σωστά. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε διαρροές, συγκέντρωση νερού, ζημιές γύρω από τη μονάδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διακοπή λειτουργίας του κλιματιστικού.

Γι’ αυτό και ο τακτικός καθαρισμός και έλεγχος των γραμμών αποτελεί μέρος της προληπτικής συντήρησης ενός συστήματος HVAC.

«Μια ηλεκτρική σκούπα και λίγο νερό»

Οι σχολιαστές του Reddit επέμειναν ότι η συγκεκριμένη εργασία δεν δικαιολογεί, κατά την άποψή τους, ένα τόσο υψηλό κόστος.

Μάλιστα, ένας χρήστης περιέγραψε τη διαδικασία ως σχετικά απλή, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο τεχνικός μπορεί να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό αναρρόφησης για να απομακρύνει το φράξιμο και στη συνέχεια να ξεπλύνει τη γραμμή.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε περίπτωση είναι ίδια. Το κόστος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την πρόσβαση στις σωληνώσεις, το σημείο και την αιτία της απόφραξης, την κατάσταση του συστήματος και το αν απαιτούνται πρόσθετες εργασίες.

Πώς να αποφύγετε μια υπερβολική χρέωση

Οι ειδικοί συνιστούν στους ιδιοκτήτες να ζητούν αναλυτική γραπτή προσφορά πριν εγκρίνουν εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

Στην περίπτωση πολλών μονάδων, είναι χρήσιμο να ζητείται να αναγράφονται ξεχωριστά η χρέωση επίσκεψης, το κόστος εργασίας, τα υλικά και η τιμή για κάθε μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει σαφές αν πρόκειται για μία ενιαία επίσκεψη που καλύπτει περισσότερα συστήματα ή αν εφαρμόζεται ξεχωριστή χρέωση για κάθε κλιματιστικό.

Εξίσου σημαντικό είναι να ζητηθεί δεύτερη εκτίμηση, ιδιαίτερα όταν η πρώτη προσφορά φαίνεται δυσανάλογη με την εργασία που περιγράφεται.

Όταν η συντήρηση γίνεται ακριβότερη από την επισκευή

Η συγκεκριμένη ιστορία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί ιδιοκτήτες παλαιότερων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Όσο παλαιώνει ο εξοπλισμός, μπορεί να αυξάνονται οι ανάγκες συντήρησης και οι πιθανότητες βλάβης, ενώ παράλληλα η ενεργειακή απόδοση ενδέχεται να μειώνεται.

Έτσι, μια φαινομενικά μικρή βλάβη μπορεί να οδηγήσει τον ιδιοκτήτη μπροστά στο δύσκολο δίλημμα να πληρώσει για επισκευή και συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος ή να εξετάσει την αντικατάστασή του με νεότερο και πιο αποδοτικό εξοπλισμό.