Το απλό υλικό της κουζίνας που κάνει τα σοβατεπί να λάμπουν.

Ένα προϊόν που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στον καθαρισμό των σοβατεπί, χωρίς την ανάγκη για ακριβά και εξειδικευμένα καθαριστικά.

Τα σοβατεπί είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες του σπιτιού που περνούν απαρατήρητες, μέχρι τη στιγμή που κάποιος αποφασίσει να τα κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά. Τότε γίνεται εμφανής η σκόνη, οι τρίχες κατοικίδιων, οι λεκέδες και τα σημάδια που έχουν συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος των τοίχων.

Κι όμως, για να αποκτήσουν και πάλι καθαρή και περιποιημένη όψη δεν χρειάζεται να γεμίσει το ντουλάπι με ειδικά προϊόντα. Ένα απλό υλικό που υπάρχει στις περισσότερες κουζίνες, το λευκό αποσταγμένο ξίδι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν εύκολο καθαρισμό, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά και να ληφθεί υπόψη το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα σοβατεπί.

Γιατί το ξίδι μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό

Η επαγγελματίας καθαρίστρια Jacqueline Stein, ιδιοκτήτρια της Home Reimagined στο Όστιν του Τέξας, αναφέρει ότι το ξίδι αποτελεί μια οικονομική επιλογή για την απομάκρυνση σκόνης, βρωμιάς και δακτυλικών αποτυπωμάτων, χωρίς να αφήνει έντονα κατάλοιπα.

Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην εξουδετέρωση οσμών, κάτι που είναι χρήσιμο στα σημεία του σπιτιού όπου συγκεντρώνεται συχνά σκόνη και βρωμιά.

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Ωστόσο, πριν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε διάλυμα, είναι σημαντικό να ελεγχθεί η επιφάνεια, καθώς δεν αντιδρούν όλα τα υλικά με τον ίδιο τρόπο.

Τι θα χρειαστείτε

Για τον καθαρισμό των σοβατεπί χρειάζονται λίγα και απλά υλικά:

λευκό αποσταγμένο ξίδι χλιαρό ή ζεστό νερό ένα μπουκάλι ψεκασμού ή ένας μικρός κουβάς πανιά μικροϊνών μια μαλακή βούρτσα ή παλιά οδοντόβουρτσα για τις δύσκολες γωνίες ένα ξεσκονόπανο μια στεγνή πετσέτα ή ένα καθαρό πανί

Το πρώτο βήμα είναι το ξεσκόνισμα

Πριν εφαρμοστεί οποιοδήποτε υγρό στα σοβατεπί, θα πρέπει να απομακρυνθεί η επιφανειακή σκόνη και οι τρίχες.

Ένα στεγνό πανί μικροϊνών ή ένα ξεσκονόπανο είναι αρκετό. Το συγκεκριμένο βήμα είναι σημαντικό, καθώς μειώνει την ποσότητα της βρωμιάς που θα μετατραπεί σε λάσπη όταν έρθει σε επαφή με το υγρό καθαρισμού.

Στη συνέχεια μπορεί να παρασκευαστεί ένα απλό διάλυμα με περίπου ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και μία έως δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξίδι.

Πώς να καθαρίσετε τα σοβατεπί

Αφού παρασκευαστεί το διάλυμα, βουτήξτε ένα πανί μικροϊνών και στύψτε το πολύ καλά. Το πανί θα πρέπει να είναι νωπό και όχι μουσκεμένο.

Περάστε απαλά τα σοβατεπί, ξεκινώντας από την επάνω άκρη και προχωρώντας προς τα κάτω. Για τις γωνίες, τις ενώσεις και τις αυλακώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μαλακή βούρτσα ή μια παλιά οδοντόβουρτσα.

Σε επίμονα σημάδια, όπως γρατζουνιές ή κολλώδη υπολείμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ελαφρώς ισχυρότερο διάλυμα ή ένα νωπό πανί με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων. Αφήνοντας το διάλυμα για περίπου ένα λεπτό στην περιοχή, η βρωμιά μπορεί να μαλακώσει και να απομακρυνθεί ευκολότερα, χωρίς έντονο τρίψιμο.

Το στέγνωμα είναι εξίσου σημαντικό

Ένα σημείο που δεν πρέπει να παραλείπεται είναι το στέγνωμα. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, περάστε την επιφάνεια με ένα καθαρό και στεγνό πανί μικροϊνών.

Η υπερβολική υγρασία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου, όπως ραβδώσεις ή φθορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των σοβατεπί από MDF, τα οποία μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στην υγρασία.

Κάθε πότε χρειάζονται καθάρισμα

Δεν χρειάζεται να γίνεται βαθύς καθαρισμός κάθε εβδομάδα. Η Stein προτείνει ένα απλό ξεσκόνισμα περίπου μία φορά τον μήνα και έναν πιο σχολαστικό καθαρισμό κάθε τρεις έως τέσσερις μήνες.

Σε σπίτια με παιδιά, κατοικίδια ή αυξημένη καθημερινή κίνηση, τα σοβατεπί μπορούν να σκουπίζονται πιο συχνά, παράλληλα με τον καθαρισμό του δαπέδου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συσσώρευση βρωμιάς που αργότερα απαιτεί περισσότερο χρόνο και κόπο για να απομακρυνθεί.

Σε ποιες επιφάνειες πρέπει να αποφεύγεται το ξίδι

Παρά το γεγονός ότι το ξίδι αποτελεί μια δημοφιλή λύση για τον καθαρισμό πολλών επιφανειών, δεν είναι κατάλληλο για όλα τα σοβατεπί.

Καλό είναι να αποφεύγεται σε ξύλο χωρίς φινίρισμα, κερωμένες επιφάνειες ή σοβατεπί με κατεστραμμένη επίστρωση. Αν το χρώμα έχει αρχίσει να ξεφλουδίζει ή υπάρχει εκτεθειμένο υλικό, προτιμάται ένα πιο ήπιο διάλυμα με σαπούνι.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από τον καθαρισμό ολόκληρης της επιφάνειας, είναι χρήσιμο να γίνει μια δοκιμή σε ένα μικρό, δυσδιάκριτο σημείο. Έτσι μπορεί να διαπιστωθεί αν το υλικό και το φινίρισμα αντιδρούν καλά στο διάλυμα.