Ισχυρά φαινόμενα ακόμα και στην Αττική το Σάββατο, φέρνει η κακοκαιρία που έρχεται, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη.

Αισθητή είναι η υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς η χώρα περνά πλέον σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό, ενώ από σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Οι θερμοκρασίες έχουν ήδη πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή και η μεταβολή του καιρού αναμένεται να γίνει ακόμη πιο εμφανής τις επόμενες ώρες.

Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στη νότια Αδριατική κινείται προς νοτιότερα τμήματα και θα επηρεάσει αρχικά τη βορειοδυτική Ελλάδα. Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή από το μεσημέρι και μετά, όταν τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται.

Πού θα βρέξει σήμερα

Οι πρώτες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα και την Ήπειρο. Στη συνέχεια, το σύστημα θα επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατούν κατά περιόδους αραιές νεφώσεις. Περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο και τα νοτιοανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα ισχυρές εντάσεις. Στο Ιόνιο θα ξεκινήσουν από νότιες διευθύνσεις και σταδιακά θα ενισχυθούν έως τα 5 μποφόρ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα μετακινείται προς τα νότια, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους και βορειοανατολικούς.

Έως 5 μποφόρ αναμένονται και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας

Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν κατά κανόνα μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου.

Έως τους 26 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία στη Δυτική και νότια Πελοπόννησο, στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ψύχρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Στα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές, οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν αρκετά κάτω από τους 10 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση καλός. Θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, χωρίς να προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.

Διαφορετικό θα είναι το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, όπου οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες και από το μεσημέρι αναμένονται βροχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα στις γύρω ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να διαμορφώνεται επίσης κοντά στους 25 βαθμούς.

Το Σάββατο κορυφώνεται η κακοκαιρία στην Αττική

Το Σάββατο το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ακόμη νοτιότερα, φτάνοντας στην περιοχή του Ιονίου. Ως αποτέλεσμα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Από το απόγευμα και ιδιαίτερα προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου κατά τόπους αναμένεται να είναι πιο έντονα.

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στις Κυκλάδες κατά τις βραδινές ώρες.

Για την Αττική, το Σάββατο φαίνεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα του τριημέρου. Βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, με μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης γύρω από το μεσημέρι. Φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν μέχρι στιγμής ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα στην Αττική. Δεν αποκλείεται η εκδήλωση πρόσκαιρων καταιγίδων, με την τελική εικόνα να εξαρτάται από την ακριβή τροχιά που θα ακολουθήσει το βαρομετρικό χαμηλό.

Βροχές και την Κυριακή

Την Κυριακή το σύστημα θα κινηθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, ενώ όσο περνούν οι ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να περιορίζονται σταδιακά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo43mqdbhbl?integrationId=40599y14juihe6ly}