Το πρωτογενές αποτέλεσμα ξεπέρασε τον στόχο κατά 1,545 δισ. ευρώ, ήταν όμως χαμηλότερο από το πλεόνασμα των 8,499 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στα 6,534 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, έναντι στόχου 4,989 δισ. ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα να κινούνται υψηλότερα από τις προβλέψεις, αλλά και τις συνολικές δαπάνες να εμφανίζονται αυξημένες λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε ταμειακούς όρους, το πρωτογενές αποτέλεσμα ξεπέρασε τον στόχο κατά 1,545 δισ. ευρώ, ήταν όμως χαμηλότερο από το πλεόνασμα των 8,499 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια ώρα, το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα 475 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,611 δισ. ευρώ.

Η υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος, πάντως, περιορίζεται σημαντικά όταν αφαιρεθούν έκτακτοι παράγοντες και χρονικές μετατοπίσεις πληρωμών. Ειδικότερα, εξαιρώντας 573 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 618 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η υπέρβαση έναντι του στόχου διαμορφώνεται σε 219 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,351 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,331 δισ. ευρώ. Εάν εξαιρεθεί η επίδραση των εσόδων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η υπέρβαση φτάνει τα 2,705 δισ. ευρώ.

Φορολογικά έσοδα

Η φορολογία αποτέλεσε βασικό στήριγμα των εισπράξεων. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» έφτασαν τα 49,481 δισ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των 135 εκατ. ευρώ από την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 49,040 δισ. ευρώ, κατά 1,353 δισ. ευρώ ή 2,8% υψηλότερα από τον στόχο.

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Τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση κατέγραψε ο ΦΠΑ. Οι συνολικές εισπράξεις έφτασαν τα 20,544 δισ. ευρώ και, εάν αφαιρεθούν τα 306 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την Εγνατία Οδό, ήταν 905 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Ακολούθησαν οι φόροι εισοδήματος, με έσοδα 17,681 δισ. ευρώ και υπέρβαση 439 εκατ. ευρώ. Σχεδόν το σύνολο της θετικής απόκλισης προήλθε από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος κινήθηκε 433 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Αντίθετα, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων υπολείπεται του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος τον υπερβαίνουν κατά 15 εκατ. ευρώ.

Στους φόρους ακίνητης περιουσίας οι εισπράξεις ανήλθαν σε 1,978 δισ. ευρώ, 62 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Διαφορετική ήταν η εικόνα στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 4,662 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υστέρηση 230 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τους φόρους, υψηλότερα από τον στόχο κινήθηκαν και άλλες πηγές εσόδων. Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, εξαιρουμένης της συναλλαγής της Εγνατίας Οδού, παρουσίασαν υπέρβαση 273 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 487 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3,424 δισ. ευρώ, 304 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Ανοδικά κινήθηκε, ωστόσο, και το σκέλος των δαπανών. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο έφτασαν τα 51,825 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 1,195 δισ. ευρώ τον στόχο των 50,630 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 ήταν αυξημένες κατά 5,331 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση έναντι του στόχου αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η εικόνα διαφοροποιείται, πάντως, μεταξύ Τακτικού και επενδυτικού προϋπολογισμού. Στον Τακτικό Προϋπολογισμό οι πληρωμές ήταν κατά 204 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από τον στόχο, ενώ η αύξηση συγκεντρώθηκε στο επενδυτικό σκέλος.

Ειδικότερα, οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 9,038 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,399 δισ. ευρώ, λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε σχέση με το οκτάμηνο του 2025 ήταν υψηλότερες κατά 1,998 δισ. ευρώ.

Στις σημαντικότερες μεταβιβάσεις και πληρωμές του οκταμήνου περιλαμβάνονται 1,842 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ, 1,544 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 979 εκατ. ευρώ προς νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 915 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για φάρμακα, προϊόντα και υπηρεσίες υγείας για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων. Παράλληλα, καταβλήθηκαν 300 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς, 232 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά και 135 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης.