Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 6,552 εκατ. ταξιδιώτες. Αρνητική ήταν κυρίως η εικόνα στα οδικά σύνορα, όπου η κίνηση υποχώρησε κατά 17,8%, την ώρα που μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,5%.

Με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2026, παρά την αύξηση των τουριστικών εσόδων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με σημαντικές απώλειες από ορισμένες αγορές και ιδιαίτερα από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 6,552 εκατ. ταξιδιώτες. Αρνητική ήταν κυρίως η εικόνα στα οδικά σύνορα, όπου η κίνηση υποχώρησε κατά 17,8%, την ώρα που μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,5%.

Η πτώση προήλθε κυρίως από τις χώρες της ΕΕ-27, από τις οποίες οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 7,6%. Ακόμη μεγαλύτερη, κατά 31,3%, ήταν η υποχώρηση από τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, με την κίνηση να περιορίζεται στις 747,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Απώλειες για σημαντικές αγορές

Απώλειες καταγράφηκαν και σε σημαντικές αγορές του ελληνικού τουρισμού. Οι αφίξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 12,9%, στις 315,8 χιλ., ενώ από τις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση 17,4%, στις 173,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η κάμψη της γαλλικής αγοράς αποτυπώθηκε ακόμη εντονότερα στις εισπράξεις, οι οποίες υποχώρησαν κατά 30,7%, στα 209,4 εκατ. ευρώ.

Παρά τη μείωση των συνολικών αφίξεων, πάντως, τα τουριστικά έσοδα κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επισκέπτες δαπάνησαν περισσότερα ανά ταξίδι. Η μέση δαπάνη αυξήθηκε κατά 10%, με αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να ενισχυθούν κατά 7,2%, στα 4,722 δισ. ευρώ, από 4,406 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 4,314 δισ. ευρώ, έναντι 4,075 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, οι ταξιδιωτικές πληρωμές των Ελλήνων στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 23%, φθάνοντας τα 407,7 εκατ. ευρώ.

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Στις επιμέρους αγορές, θετική ήταν η συμβολή της Γερμανίας, της Ιταλίας και κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 11,3%, στα 705 εκατ. ευρώ, ενώ από την Ιταλία ενισχύθηκαν κατά 32,3%, στα 358,1 εκατ. ευρώ. Εντυπωσιακή άνοδο 49,5% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, φθάνοντας τα 912,4 εκατ. ευρώ.

Καλύτερη εικόνα Ιανουαρίου - Ιουλίου

Καλύτερη είναι η συνολική εικόνα στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, στα 13,518 δισ. ευρώ, ενώ η εισερχόμενη κίνηση ενισχύθηκε κατά 8,6%, ξεπερνώντας τα 20 εκατ. ταξιδιώτες. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 2,9%.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο στο επτάμηνο εμφάνισε πλεόνασμα 11,243 δισ. ευρώ, έναντι 10,087 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εισπράξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 6,9%, ενώ από τις λοιπές χώρες κατά 18,3%.

Σε επίπεδο βασικών αγορών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν οριακά κατά 0,7% και από τη Γαλλία κατά 16,8%. Στον αντίποδα, αύξηση 31,6% σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, 23,3% από το Ηνωμένο Βασίλειο και 7,9% από τις ΗΠΑ.

Στις αφίξεις του επταμήνου, η Γερμανία ενισχύθηκε κατά 7,7%, η Ιταλία κατά 24,6% και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 12,3%. Αντίθετα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1% και από τις ΗΠΑ κατά 8,2%.