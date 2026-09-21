Η ατάκα που της είπε η Δανάη Μπάρκα και η δήλωση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη.

Η πρώτη καλεσμένη της σεζόν για την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου, με την ηθοποιό να παραχωρεί μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Με το γνωστό της χιούμορ, η Βίκυ Σταυροπούλου, μίλησε για την επαγγελματικής της πορεία και τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», αλλά και για τη νέα σειρά του MEGA, «Κάμπινκγ», που πρωταγωνιστεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της κόρης της, εκφράζοντας μερικά από τα συναισθήματά της, την ίδια ώρα που αποκάλυψε μία από τις χιουμοριστικές συζητήσεις που είχε με την Δανάη Μπάρκα.

Η ίδια, δεν θέλησε να αποκαλύψει πώς έμαθε για την εγκυμοσύνη, ωστόσο δήλωσε χαρούμενη.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για την εγκυμοσύνη της κόρη της, Δανάης Μπάρκα

Απαντώντας στην ερώτηση της Σίσσυ Χρηστίδου αναφορικά με το αν έχει δώσει συμβουλές στην κόρη της για την εγκυμοσύνη και την αλλαγή που έρχεται στη ζωή της, ανέφερε: «Λοιπόν, αρχικά δεν είμαι άνθρωπος που δίνω συμβουλές. Θεωρώ ότι οι συμβουλές δεν μετράνε. Θεωρώ ότι τα παιδιά, γενικά, σε όλες τις ηλικίες κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από τον κάθε έναν. Οι συμβουλές, νομίζω, είναι άχρηστες».

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«Νιώθω πολύ χαρούμενη, γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νιώθω χαρούμενη. Γελάω που με λες ‘γιαγιά’. Έχει πει ατακάρα η Δανάη, μου λέει: ‘Σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις’, για να με λέει ‘νονά’».

Η Βίκυ Σατυροπούλου, αν και ρωτήθηκε σχετικά με το πώς το έμαθε από την κόρη της, ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δεν θέλησε να απαντήσει, λέγοντας: «Δεν θα το μάθεις ποτέ! Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Διότι, αυτό, είναι μία τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να τη μοιραστούμε. Καταλαβαίνω και εσείς τη δουλίτσα σας κάνετε…».

Τέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου, αναφέρθηκε στη δήλωση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη, ο οποίος ανέφερε ότι στο άκουσμα της είδησης ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμος δε αντίθεση με την Βίκυ Σταυροπούλου: «Βγήκε ο χαζός ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα; Θα με κάψει αυτός. Αυτά αφορούν… Τα εν οίκω μη εν δήμω. Είμαι χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά…», δήλωσε με χιούμορ η ηθοποιός.

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