Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά.

Η Δανάη Μπάρκα καταγγέλλει ψευδή δημοσιεύματα που αφορούν την εγκυμοσύνη της και ανακοινώνει ότι αναμένεται να κινηθεί νομικά απέναντι σε όσες ιστοσελίδες αναπαράγουν μη έγκυρες πληροφορίες για το πρόσωπό της.

Η ίδια, καλεί τους διαδικτυακούς της φίλους να μην πιστεύουν αναρτήσεις που αφορούν την υγεία της και την εγκυμοσύνη της.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προσχώρησε σε μία προειδοποιητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Όπως αναφέρει υπάρχουν στο διαδίκτυο άρθρα που κάνουν λόγο για προβλήματα κύησης, αλλά και για πιθανά ονόματα που αναμένεται να χαρίσει στο παιδί της.

Στην ανάρτηση που έκανε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παιδιά, μη διαβάζεται αυτές τις γελοιότητες. Σε αυτά τα ντροπιαστικά site που εμφανίζονται σε Facebook & Instagram χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ κλπ. Μη δίνεται κλικ. Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε αυτά γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παρά έγινε, ειδικά όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν οι άνθρωποί μου».

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Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωσή της, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media στην οποία και αναφέρει:

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ την συστηματική δημοσίευση ψευδών παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμη και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα.

Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω και να θυμάστε πως κάθε ‘κλικ’ ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές.

Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια.

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε κι αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου.

Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι ‘οκ’ όλα αυτά».