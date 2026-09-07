Μόλις το πρώην «αφεντικό» της F1 προσγειώθηκε στην Πορτογαλία.

Ο Μπέρνι Έκλστον τέθηκε υπό κράτηση στην Πορτογαλία, όταν οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν μια αδήλωτη καραμπίνα στην κατοχή του πρώην «αφεντικού» της F1.

Ο 95χρονος τέθηκε υπό κράτηση στο αεροδρόμιο του Κασκάις, λίγο μετά την προσγείωση του ιδιωτικού τζετ του. Έπειτα από μια επιθεώρηση ρουτίνας στο αεροσκάφος και τους επιβάτες, βρέθηκε μια καραμπίνα στην κατοχή του Έκλστον, ο οποίος ανακρίθηκε από τις πορτογαλικές αρχές.

Έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι συνελήφθη, ο Έκλστον αρνήθηκε ότι συνέβη αυτό. «Όχι, η αστυνομία ήταν πολύ εξυπηρετική», δήλωσε στο PA Media και σημείωσε ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε αγώνα σκοποβολής με πήλινο στόχο στην Πορτογαλία.

Τι συνέβη, σύμφωνα με τον Μπέρνι Έκλστον

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από λίγες ημέρες η σύζυγός του, Φαμπιάνα Φλόσι, ταξιδεύοντας από τη Βραζιλία στην Πορτογαλία έμαθε ότι θα γίνει ο συγκεκριμένος αγώνας σκοποβολής και του πρότεινε να συμμετάσχει. «Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα, της είπα», σημείωσε.

«Καθώς έχω πολλά όπλα στην Ελβετία, τα οποία έχουν εισαχθεί κανονικά, επειδή κάνουμε σκοποβολή με πήλινους στόχους εκεί, έφερα το όπλο μαζί μου. Πέρασα από το τελωνείο και οι άνθρωποι με γνώριζαν. Είπαν “έχετε κάτι να δηλώσετε;”, είπα “όχι, τίποτα, απλά τα συνηθισμένα προσωπικά αντικείμενα”», περιέγραψε.

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Βγαίνοντας, ένας από τους συνεργάτες του Έκλστον του είπε πως τον ζήτησε η αστυνομία. «Πήγα και τους ρώτησα “τι μπορώ να κάνω για εσάς;” και μου είπαν “θα θέλαμε κάποιες πληροφορίες για το όπλο που φέρατε”. Δεν άνοιξα καν τη θήκη. Είπα “είναι μια καραμπίνα και αυτός είναι ο λόγος”. Μετά με ρώτησαν πού είναι το “μπλε βιβλίο” για το όπλο. Τους είπα ότι δεν το έχω ξανακούσει και είπαν ότι όποιος έχει τέτοια όπλα θα πρέπει να έχει πάντα το βιβλίο, διότι είναι σαν διαβατήριο», συνέχισε το πρώην αφεντικό της F1.

Ακόμα, είπε πως ζήτησαν το διαβατήριό του, το οποίο έδωσε και τους ενημέρωσε πως αγόρασε το όπλο στην Αγγλία και το πήγε στην Ελβετία «μέσω όλων των κανονικών καναλιών».

Τελικά, σύμφωνα πάντα με τη διήγηση του Έκλστον, η αστυνομία έκανε παράπονα στο τελωνείο. «Ο τελωνειακός είπε “πρέπει να παραδώσεις το όπλο στη Λισαβόνα, να το εξετάσουμε και αν θέλεις να το εισάγεις θα πρέπει να πληρώσεις, να ζητήσεις προσωρινή εισαγωγή και θα το αντιμετωπίσουμε έτσι”. Οπότε είπα “καλύτερα να το κάνουμε αυτό”».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έκλστον μπαίνει σε μπελάδες λόγω όπλου σε αεροπορικό ταξίδι. Τον Μάιο του 2022, το πρώην «αφεντικό» της F1 συνελήφθη στη Βραζιλία για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ελβετία.

Τότε, στις αποσκευές του εντοπίστηκε ένα πιστόλι LW Seecamp το οποίο δεν είχε δηλώσει. Παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το όπλο, αλλά υποστήριξε πως δεν ήξερε ότι ήταν στις αποσκευές. Τελικά, αφέθηκε ελεύθερος με καταβολή εγγύησης και ταξίδεψε.

Πηγή: Guardian