Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει στο Mega.

Η Αγγελική Νικολούλη για 32η σεζόν επιστρέφει στο τηλεοπτικό της πόστο με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και σκοπό να φωτίσει καλά κρυμμένα μυστικά και να φέρει στο προσκήνιο υποθέσεις που απασχολούν.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με την έρευνα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες, συνεχίζοντας για μία ακόμη χρονιά την πολυετή πορεία της μέσα από μία από τις μακροβιότερες και επιτυχημένες εκπομπές της μικρής οθόνης.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», που πλέον μετράει περισσότερες από τρεις δεκαετίες, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη συνέπειά της, την επίλυση υποθέσεων και τις έρευνες που πραγματοποιούνται με γνώμονα τον άνθρωπο και την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

Το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν έδωσε μία μικρή γεύση στους τηλεθεατές από όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν, ενώ το δεύτερο στρέφει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον στην 32η σεζόν της εκπομπής.

{https://www.instagram.com/p/Dc_l1NZk_iK/?hl=el}

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας, ωστόσο το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει με την Αγγελική Νικολούλη στο Mega.