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Η θάλασσα δεν ρωτάει ποτέ ποιος είσαι.

Οι νέα σειρά που έρχεται στον ΑΝΤ1. Οι «Σπιλιάδες» είναι ένας άνεμος δυνατός, που έρχεται ξαφνικά και ανατρέπει τα πάντα!

Σύρος 1962

Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη.

Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει την παλιά της ζωή. Κι όλα αυτά που άφησε πίσω της;

Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια;

Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα;

Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη…

Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

{https://www.youtube.com/watch?v=x1eT3Oqo9LA}

Με τους: Ντένια Ψυλλιά, Γιάννη Κουκουράκη, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννη Καράμπαμπα.

Πρωταγωνιστούν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδη, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, Μαρία Γεωργιάδου, Θεανώ Κλάδη κ.α.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Δραματική σειρά εποχής, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο «Σπιλιάδες» της Μαρίας Γεωργιάδου.