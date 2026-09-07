Οι νέα σειρά που έρχεται στον ΑΝΤ1. Οι «Σπιλιάδες» είναι ένας άνεμος δυνατός, που έρχεται ξαφνικά και ανατρέπει τα πάντα!
Σύρος 1962
Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη.
Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει την παλιά της ζωή. Κι όλα αυτά που άφησε πίσω της;
Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν;
Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια;
Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα;
Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη…
Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.
{https://www.youtube.com/watch?v=x1eT3Oqo9LA}
Με τους: Ντένια Ψυλλιά, Γιάννη Κουκουράκη, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννη Καράμπαμπα.
Πρωταγωνιστούν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδη, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, Μαρία Γεωργιάδου, Θεανώ Κλάδη κ.α.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου
Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου
Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions
Δραματική σειρά εποχής, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο «Σπιλιάδες» της Μαρίας Γεωργιάδου.