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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στην Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που καίει σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2097039259332919533}

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Παράλληλα, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτεραστην Εύβοια είναι χωρίς ενεργό μέτωπο ενώ η πιο σκληρή μάχη δίνεται στην Κόνιτσα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη από τις δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, με 10 πεζοπόρα τμήματα και 48 οχήματα.