Για όγδοη ημέρα καίει η φωτιά στην Τραπεζίτσα.

Ιδιαίτερη ανησυχία για τη φωτιά που καίει στην Κόνιτσα για όγδοη ημέρα εκφράζει περιβαλλοντική οργάνωση, καθώς επισημαίνει πως επηρεάζει δασικά οικοσυστήματα υψηλής αξίας, τα οποία δεν διαθέτουν μηχανισμούς προσαρμογής.

Η πυρκαγιά στην Κόνιτσα επηρεάζει «δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας, όπως αυτά του όρους Τραπεζίτσα, με μοναδικά παρθένα δάση μαύρης πεύκης και ρόμπολου, τα οποία δεν διαθέτουν μηχανισμούς προσαρμογής σε συχνές και μεγάλης έντασης πυρκαγιές, όπως συμβαίνει με ορισμένα μεσογειακά πευκοδάση», επισημαίνει σε ανάρτηση η οργάνωση Mediterranean Institute for Nature and Anthropos.

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Η οργάνωση χαρακτηρίζει «σχετικά καθησυχαστικό στοιχείο» το γεγονός ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η φωτιά «φαίνεται να εξελίσσεται κυρίως ως έρπουσα, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση, με αρκετά δέντρα να έχουν διασωθεί στο πέρασμα της».

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Καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εκτέλεση, η MedINA επισημαίνει πως «η σκέψη μας βρίσκεται πρωτίστως στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης στην προστασία αυτού του μοναδικού φυσικού τοπίου και στις κοινότητες της περιοχής», ενώ σημειώνει ότι σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένει να αξιολογήσει τις οικολογικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς.