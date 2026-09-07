Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους – Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Δράμα, καθώς εκδηλώθηκαν δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη. Οι δύο εστίες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 23 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, παρέχοντας υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, με στόχο τον περιορισμό των δύο εστιών και την αποτροπή ενδεχόμενης επέκτασης της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096945315249021381}