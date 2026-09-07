Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Εύβοια εν μέσω ισχυρών ανέμων, δύσκολη η μάχη με τις φλόγες.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Εύβοια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στο πευκοδάσος στην περιοχή Μακρυκάπα, μεταξύ Μακρής και Τριάδας, στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, με το πύρινο μέτωπο να παρουσιάζει ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Η φωτιά καίει πυκνή δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μέτωπο κινείται προς την περιοχή του Πισσώνα, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξημένη ανησυχία για την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Την ίδια ώρα, σε κίνδυνο βρίσκονται κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής, καθώς και μαντριά, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεγκτη, με τις συνθήκες στο σημείο να είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του, με βασικό στόχο να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις.

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Πηγή: Πέγκυ Δημοπούλου

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Δείτε βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή επιχειρούν 86 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Σημαντικά ενισχυμένες είναι και οι εναέριες δυνάμεις, καθώς έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΓΕΕΘΑ για τη διάθεση μηχανημάτων έργου. ημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο μέσα σε συμπαγές πευκοδάσος, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων και την προσπάθεια δημιουργίας ζωνών άμυνας.

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Ήχησε το 112 – Εκκένωση της Τριάδας

Η επέκταση της φωτιάς οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112. Αρχικά εστάλη μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής, καθώς η φωτιά πλησίαζε κατοικημένες περιοχές. Στη συνέχεια ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 με οδηγία εκκένωσης. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Τριάδας κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα Ψαχνά.

{https://x.com/112Greece/status/2096936746248241162}

«Μάχη» να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς

Το μεγάλο βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία του πύρινου μετώπου πριν αυτό προσεγγίσει ακόμη περισσότερο κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, επιχειρώντας να περιορίσουν τις φλόγες στο πευκοδάσος.

Οι άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν την εξάπλωση των φλογών, ενώ οι πυκνοί καπνοί που έχουν καλύψει την περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά και τις προσπάθειες των εναέριων μέσων. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την προσπάθεια περιορισμού της. «Εάν ξεφύγει η φωτιά, θα πάει προς Πισσώνα», ανέφερε ο κ. Κελαϊδίτης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου προς την περιοχή.