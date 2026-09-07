Τι είπαν στο δικαστήριο οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση στον Μαραθώνα.

Στο Αυτόφωρο η 68χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε τη νεκρή μητέρα της στον κήπο της στο Μαραθώνα και ο 36χρονος γιος της. «Δεν θυμάμαι πότε πέθανε η μητέρα μου», είπε στο Αυτόφωρο η 68χρονη. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στους δύο κατηγορουμένους ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης.

«Έχουμε κάνει πολλά πράγματα, έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά». Με τα λόγια αυτά απάντησε η 68χρονη στον πρόεδρο του δικαστηρίου ο οποίος ανέγνωσε το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει μαζί με τον 36χρονο γιο της.

Η 68χρονη που φέρεται να έθαψε τη νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της στον Μαραθώνα, για να λαμβάνει τη σύνταξή της, είπε πως δεν θυμάται καν πότε έφυγε από τη ζωή η υπέργηρη μητέρα της.

Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας;

Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;

Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.

Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;

Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.

«Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη», υποστήριξε ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης, ο οποίος επέμεινε πως δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση.

Μαραθώνας: Απορρίφθηκε αίτημα των κατηγορούμενων για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και έως τότε η υπόθεση να αναβληθεί.

Όπως είπε ο δικηγόρος, η επικοινωνία του με τους εντολείς του είναι πολύ δύσκολη και υποστήριξε πως διαπιστώνει έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται μητέρα και γιος.

Το δικαστήριο πάντως δεν έκανε δεκτό το αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική πρόταση.

Η δίκη πάντως τελικά αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές.

Τόσο η 68χρονη, όσο και ο γιος της, που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την αναβολή της δίκης τους, κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού.