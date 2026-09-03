Πώς η καταγγελία εξαφάνισης της γιαγιάς αποκάλυψε την ταφή της στην αυλή του σπιτιού.

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στον Μαραθώνα, όπου ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να είχε ταφεί στην αυλή της οικογενειακής κατοικίας πριν από περίπου δέκα χρόνια, ενώ ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η σύνταξη της γυναίκας φέρεται να συνέχιζε να καταβάλλεται όλα αυτά τα χρόνια, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία της εγγονής της.

Η εγγονή δήλωσε την εξαφάνισή της

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στις Αρχές. Η νεαρή γυναίκα φέρεται να αναζητούσε τη γιαγιά της, με την οποία η οικογένεια είχε χάσει επαφή εδώ και περίπου μία δεκαετία. Η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, φέρεται να ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Η καταγγελία για την εξαφάνισή της κινητοποίησε τις Αρχές, οι οποίες άρχισαν να αναζητούν στοιχεία για την τύχη της.

Ο έλεγχος στον e-ΕΦΚΑ

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των στοιχείων της γυναίκας μέσω του e-ΕΦΚΑ. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί, παρά το γεγονός ότι είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που είχε χαθεί η επαφή μαζί της. Η έρευνα εστίασε και στο γεγονός ότι η σύνταξη της ηλικιωμένης εξακολουθούσε να καταβάλλεται.

Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στην αυλή του σπιτιού στον Μαραθώνα. Ειδικά συνεργεία με μηχανήματα προχώρησαν σε έρευνες στο σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Αρχικά, οι έρευνες δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ταφή είχε γίνει πριν από περίπου δέκα χρόνια χωρίς να δηλώσει πουθενά τον θάνατό της ηλικιωμένης, και έτσι η κόρη εισέπραττε τη σύνταξη της θανούσης.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για τις συνθήκες που επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης και εξετάζει όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έρευνα. Το υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

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