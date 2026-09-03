«Δεν έχω κανένα δείπνο οργανωμένο από μένα, θα ανταποκριθώ σε πολλές από τις προσκλήσεις που έχω λάβει».

Διαψεύδει ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει οργανώσει δείπνο με πολιτικούς του φίλους το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει οργανώσει κάποιο δείπνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχει δεχθεί αρκετές προσκλήσεις και προτίθεται να ανταποκριθεί σε πολλές από αυτές.

«Επειδή βλέπω να γράφεται σε διάφορα sites ότι έχω οργανώσει το Σάββατο το βράδυ κάποιου είδους δείπνο για τους πολιτικούς μου φίλους στην Θεσσαλονίκη, σας λέω ότι δεν ισχύει», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης προσθέτει: «Δεν έχω κανένα δείπνο οργανωμένο από μένα, θα ανταποκριθώ σε πολλές από τις προσκλήσεις που έχω λάβει».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2095484203596960202?s=46}