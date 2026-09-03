Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης, η ανακοινωση της Hellenic Train.

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Προαστιακό καθώς αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης.

Η αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο 1317 Κιάτο – Πειραιάς και ακινητοποιήθηκε περίπου στις 14:45, έχοντας συνολικά 170 επιβάτες. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους. Λόγω του συμβάντος, ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5onmtd2rjd?integrationId=40599y14juihe6ly}