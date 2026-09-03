Κινηματογραφικό φεστιβάλ «Σινεμά στις Γειτονιές» σε 12 διαφορετικά σημεία της πόλης από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου με δωρεάν ταινίες για όλους.

Σε θερινούς κινηματογράφους μετατρέπονται πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές στην Τούμπα, στη Χαριλάου, στην Τριανδρία, στην Άνω Πόλη, στην Ξηροκρήνη, αλλά και η παραλία της Θεσσαλονίκης και ο αστικός αμπελώνας του δήμου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Σινεμά στις Γειτονιές».

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, η αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης ανέλαβαν την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Parenthesis και το Πικ Νικ Urban Festival ετοίμασαν ένα πρόγραμμα δωρεάν κινηματογραφικών προβολών, ένα κινηματογραφικό Φεστιβάλ σε 12 διαφορετικά σημεία της πόλης από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Για την πρώτη πανηγυρική προβολή επιλέχθηκε η ταινία «Γυναίκες στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης» του Πέδρο Αλμοδόβαρ στη Δημοτική Πινακοθήκη - Casa Bianca , ο κήπος της οποίας έγινε ανοιχτή κινηματογραφική αίθουσα με γιγαντοοθόνη, καρέκλες και ένα βανάκι για τα απαραίτητα σνακ και δροσιστικά.

«Σινεμά στις Γειτονιές»: Ένα μεγάλο Οpen Αir Φεστιβάλ για όλους

«Η νέα πρωτοβουλία μας «Σινεμά στις Γειτονιές» με δωρεάν υπαίθριες προβολές, θέλουμε να μετεξελιχθεί σε ένα μεγάλο Οpen Αir Φεστιβάλ που θα πάει παντού. Από τον αστικό αμπελώνα του Δήμου και το πάρκο Γαλανοπούλου στην Ξηροκρήνη μέχρι την πλατεία Τερψιθέας και το πάρκο Πολυδώρου στην Άνω Πόλη, στο πάρκο Αλκμήνης, στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνος, στην πλατεία Μικρασιατικού Ελληνισμού αλλά και στη Νέα Παραλία, όπως και στο Πάρκο Πατρικίου» τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου - παρουσίασης του προγράμματος της νέας πρωτοβουλίας πριν από την προβολή.

«Συνολικά 12 προβολές ελληνικών και ξένων αγαπημένων ταινιών, σε 12 γειτονιές της πόλης. Μια μαγική διαδρομή σε όλη τη Θεσσαλονίκη και αυτή θα είναι μόνο η αρχή» υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

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«Του χρόνου θα επιχειρήσουμε να εντάξουμε περισσότερα σημεία, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ξαναδούν τη γειτονιά τους μέσα από μια διαφορετική οπτική. Να αγκαλιάσουν τον δημόσιο χώρο, να βρουν τη θέση τους οι πολίτες, οι κάτοικοι αυτής της όμορφης πόλης σε μια πλατεία, σε ένα πάρκο, για να μοιραστούν τη μοναδική εμπειρία που μόνο το θερινό σινεμά δημιουργεί και χαρίζει» επισήμανε ο κ. Αγγελούδης.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της διοργάνωσης, ο εκπρόσωπος της Parenthesis Κωνσταντίνος Κουλουζάκης, ανέφερε ότι στηρίζεται πάνω στην ιδέα ότι οι ταινίες είναι για όλους. «Επιδιώξαμε να συμπεριλάβουμε όλες τις κατηγορίες θεατών και όλες τις περιοχές» εξήγησε και πρόσθεσε: «Αυτό που βλέπουμε σήμερα νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Σε μία πόλη από τα δυτικά στα ανατολικά να απλώνονται ταινίες και άνθρωποι να μοιράζονται ωραίες στιγμές και αφορμές να συναντιούνται και να επικοινωνούν».

Στο πρόγραμμα δωρεάν προβολών περιλαμβάνονται ταινίες, ελληνικές και ξένες, animation, ανεξάρτητες, εμπορικές, κλασικές και βραβευμένες

8 Σεπτεμβρίου - Αστικός Αμπελώνας: Stand by Me του Ρομπ Ράινερ (1986)

10 Σεπτεμβρίου - Πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, Άνω Τούμπα: E.T. the Extra-Terrestrial του Στίβεν Σπίλμπεργκ (1982)

13 Σεπτεμβρίου - Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας: Παρακαλώ, Γυναίκες, Μην Κλαίτε του Σταύρου Τσιώλη (1992)

15 Σεπτεμβρίου - 81ο Δημοτικό Σχολείο: Little Miss Sunshine των Τζόναθαν Ντέιτον και Βάλερι Φάρις (2006)

17 Σεπτεμβρίου - Πλατεία Τερψιθέας, Άνω Πόλη: Πάντα Υπάρχει το Αύριο της Πάολα Κορτελέζι (2023)

20 Σεπτεμβρίου - Πάρκο Γαλοπούλου, Ξηροκρήνη: Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ (2023)

22 Σεπτεμβρίου - Πάρκο Γεωργίου Ιβάνωφ: Ουζερί Τσιτσάνης του Μανούσου Μανουσάκη (2015)

24 Σεπτεμβρίου - Πάρκο Αλκμήνης, Χαριλάου: The Grand Budapest Hotel του Γουές Άντερσον (2014)

27 Σεπτεμβρίου - Πάρκο Πολυδώρου, Άνω Πόλη: Another Round του Τόμας Βίντερμπεργκ (2020)

28 Σεπτεμβρίου - Πάρκο Κρήτης, Μηνά Πατρικίου: Toy Story του Τζον Λάσετερ (1995)

30 Σεπτεμβρίου - Νέα Παραλία, Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου: Back to the Future του Ρόμπερτ Ζεμέκις (1985)

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ