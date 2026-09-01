Το καλοκαίρι του 2026 βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει το πιο κερδοφόρο όλων των εποχών στο αμερικανικό box office.

Τα καλοκαιρινά έσοδα από τα εισιτήρια στις ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά -- πολύ όμως-- στο να καταρρίψουν το ιστορικό ρεκόρ των 4,756 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2013.

Σύμφωνα με την Rentrak, τα έσοδα από τα εισιτήρια στις ΗΠΑ, από την πρώτη Παρασκευή του Μαΐου έως και την Κυριακή 30/08, ανέρχονται σε 4,598 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντας και επίσημα αυτή τη σεζόν ως τη δεύτερη υψηλότερη καλοκαιρινή περίοδο όλων των εποχών! Για να ξεπεραστεί το ιστορικό ρεκόρ του 2013, πρέπει να συγκεντρωθούν ακόμα 158 εκατομμύρια δολάρια. κάτι που θα μπορούσε να συμβεί την τρέχουσα εβδομάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο, ενόψει και της Labor Day (Ημέρα της Εργασίας) που αποτελεί επίσημη εθνική αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και γιορτάζεται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων πηγών, ενδέχεται να μείνουμε 18 έως 22 εκατομμύρια δολάρια κάτω από το ιστορικό ρεκόρ του 2013.



Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο οι συνολικές εισπράξεις από όλες τις ταινίες στις ΗΠΑ και τον Καναδά ανήλθαν στα 100 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η blockbuster ταινία «Spider-Man: Brand New Day» της Sony/Marvel Studios κατέκτησε για πέμπτη φορά την πρώτη θέση με 22,2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ανεξάρτητη εταιρεία διανομή, Ketchup Entertainment σημείωσε (από το πουθενά) το μεγαλύτερο ντεμπούτο της ιστορίας της με 15,4 εκατομμύρια δολάρια από την κυκλοφορία της ταινίας «Coyote vs. Acme» της Warner Bros Animation, που βασίζεται στα «Looney Tunes». Η μόνη νέα ταινία μεγάλου στούντιο που θα κυκλοφορήσει σε ευρεία διανομή το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το αστυνομικό δράμα της Paramount με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, «By Any Means», ενώ το νέο «Spider-Man» αναμένεται να αποφέρει περίπου 18-20 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της τετραήμερης αργίας.

{https://youtu.be/daXaTug8rL4?si=1fztmB-nxxDgueYK}

«Spidey» και Οδυσσέας τίναξαν την μπάνκα στον αέρα

Σύντομα η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» θα γίνει η δεύτερη ταινία στην ιστορία που θα ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια στα εγχώρια ταμεία, μετά το «Star Wars: The Force Awakens» του 2015 — η οποία αποτελεί την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών στη Βόρεια Αμερική, με 936,66 εκατομμύρια δολάρια.

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Συγκεκριμένα, η συνέχεια του «Spidey», αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των συνολικών εσόδων στο καλοκαιρινό box office. Αν προσθέσουμε και την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία με 563,8 εκατομμύρια δολάρια είναι η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για τον σκηνοθέτη, «Spidey» και «Οδυσσέας» αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 32% όλων των εισιτηρίων που πωλήθηκαν από την πρώτη Παρασκευή του Μαΐου έως την Κυριακή 30 Αυγούστου, σηκώνοντας στις πλάτες τους το καλοκαιρινό box office.



«Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε κατά νου το ημερολόγιο», δήλωσε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, επικεφαλής του τμήματος για της τάσης της αγοράς, της Rentrak. «Υπάρχουν ακόμα οκτώ ημέρες εισπράξεων που θα προστεθούν: από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, έως τη Δευτέρα της Ημέρας της Εργασίας 7 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα η φετινή καλοκαιρινή κινηματογραφική σεζόν να διαρκέσει συνολικά 130 ημέρες. Για μια πραγματικά ισότιμη σύγκριση [με το ρεκόρ του 2013], οι πρώτες 123 ημέρες του καλοκαιριού του 2026 θα πρέπει να συγκριθούν με τις 123 ημέρες του καλοκαιριού του 2013. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να φτάσει τα 4,612 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθιστώντας το τη δεύτερη καλοκαιρινή κινηματογραφική σεζόν 123 ημερών με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών».

Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι έχει πραγματικά σημασία πλέον αν θα σπάσουμε το ρεκόρ. Αυτή η κινηματογραφική σεζόν ήταν τόσο εντυπωσιακή που τα νούμερα είναι απλώς νούμερα, ενώ ο απίστευτος συνδυασμός ταινιών που παρουσιάστηκε στο κοινό φέτος άλλαξε τα δεδομένα, όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά και για τους νεότερους θεατές.

Αυτό θα μπορούσε να είναι η δική τους εκδοχή του όπως ήταν το *Jaws* για το κοινό το 1975, το *Star Wars* το 1977 και τα *Raiders of the Lost Ark* και *E.T.* στις αρχές της δεκαετίας του ’80», εξήγησε, «Σκεφτείτε τι σήμαιναν αυτές οι ταινίες για το κοινό και πώς άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία έβλεπε την καλοκαιρινή κινηματογραφική σεζόν».

{https://youtu.be/Mzw2ttJD2qQ?si=ksSOWIcsNPU9eyPv}

Τη λίστα των φετινών επιτυχημένων ταινιών συμπληρώνουν το «Toy Story 5» της Disney που βρίσκεται στην τρίτη θέση αυτό το καλοκαίρι με 478,8 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και ακολουθεί το «Obsession» της Focus Features (263,5 εκατ.), το «Michael» της Lionsgate (242 εκατ.) και το «The Devil Wears Prada 2» της Disney (220 εκατ.).