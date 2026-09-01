Οι συγκρούσεις μεταξύ Ντρίσκολ και Χέγκσεθ επικεντρώθηκαν σε πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του Στρατού, καθώς και στην απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών.

Την παραίτησή του υπέβαλε χθες, Δευτέρα, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από μήνες διαφωνιών με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με τις απομακρύνσεις ανώτατων αξιωματικών και τις προτεραιότητες του Στρατού.

Ο Ν. Ντρίσκολ, στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, συνομίλησε χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο και εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πορεία του Στρατού, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι συγκρούσεις μεταξύ Ντρίσκολ και Χέγκσεθ επικεντρώθηκαν σε πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του Στρατού, καθώς και στην απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και ο πρώην αρχηγός του Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ. Ο τελευταίος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και παρασημοφορημένος αξιωματικός και είχε περάσει χωρίς προβλήματα από τη διαδικασία έγκρισης της Γερουσίας.

Ο υπουργός Στρατού είχε πει εδώ και μήνες σε συνεργάτες του ότι σκόπευε να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico.

Ωστόσο, η αποχώρησή του έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για το Πεντάγωνο, το οποίο καλείται να διαχειριστεί έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει έλλειψη ανώτατων αξιωματούχων που έχουν εγκριθεί από τη Γερουσία. Τον Απρίλιο η κυβέρνηση είχε απομακρύνει τον πρώην υπουργό Ναυτικού Τζον Φέλαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ντρίσκολ, βετεράνος του Στρατού που υπηρέτησε στο Ιράκ, είναι στενός συνεργάτης του Βανς και συναντάται τακτικά μαζί του για γεύματα. Οι δύο άνδρες ήταν συμφοιτητές στη Νομική Σχολή του Γέιλ και ο Ντρίσκολ αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο σε ενδεχόμενη προεκλογική εκστρατεία του Βανς για την προεδρία το 2028, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico.

Δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχθεί την παραίτηση ή ποιος θα τον αντικαταστήσει ως προσωρινός υπουργός Στρατού. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλιο.

Προς την έξοδο ο Φιτζέραλντ

Ο Ντέιβ Φιτζέραλντ, αναπληρωτής υφυπουργός του Στρατού, αναμένεται επίσης να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο, πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Φιτζέραλντ είχε ενεργό ρόλο στην αξιοποίηση επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε ο Στρατός να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες τεχνικές πολέμου. Ο ίδιος και ο Ντρίσκολ ήταν δύο από τις πιο ένθερμες φωνές υπέρ της συνεργασίας με μικρές εταιρείες τεχνολογίας, με στόχο να γίνει ο Στρατός πιο ευέλικτος και καινοτόμος.

Χέγκσεθ και Ντρίσκολ είχαν επίσης μια σύντομη σύγκρουση όταν ο υπουργός Στρατού έγινε το πρόσωπο των ειρηνευτικών προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία το φθινόπωρο του 2025. Ο Ντρίσκολ ταξίδεψε στο Κίεβο σε μια προσπάθεια να συμβάλει στη διαμεσολάβηση για μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο Χέγκσεθ παρέμεινε στις ΗΠΑ και επικεντρώθηκε σε πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και την ισότητα.

Ο Ντρίσκολ είχε επίσης ασκήσει για σύντομο διάστημα πέρυσι καθήκοντα διευθυντή της Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).

Με πληροφορίες από Politico