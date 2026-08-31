Ανησυχία ότι το Ιράν αποκτά ξανά δυνατότητα να κάνει επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμοι συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμένων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου το Ιράν να μην ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές του σε ό,τι αφορά τα ραντάρ και τους πυραύλους, για πλήγματα εναντίον πλοίων, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Πρόκειται για σχέδιο που ανέπτυξε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) την προηγούμενη εβδομάδα και το ενέκρινε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος το έστειλε στον Λευκό Οίκο. Το Αxios σημειώνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εγκρίνει το σχέδιο πριν από την επιστροφή στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει το «πράσινο φως» μετά τη νέα κλιμάκωση.

Στόχος του σχεδίου είναι να μειωθεί ο κίνδυνος ιρανικών επιθέσεων σε τάνκερ, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. «Ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας πως οι Ιρανοί «θέλουν να κάνουν συμφωνία», αλλά πάντα καθυστερούν, ή δεν κάνουν αρκετά.

Ο πύραυλος που προκάλεσε ανησυχία

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός σταδιακά έχει πάρει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των Στενών του Ορμούζ, υποβαθμίζοντας τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, μέσω επιχείρησης αποναρκοθέτησης και μιας προσπάθειες καθοδήγησης πλοίων στην περιοχή, σημειώνει το Axios. Αυτό περιόρισε τη δυνατότητα της Τεχεράνης να πλήττει τάνκερ, ενώ επέτρεψε μεγαλύτερη κυκλοφορία και εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Κάτι που μείωσε την επιρροή της Τεχεράνης στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Όμως, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η CENTCOM άρχισε να ανησυχεί για τις προσπάθειες του Ιράν να αποκαταστήσει τις δυνατότητές του σε ό,τι αφορά τα ραντάρ, τις αεράμυνες και τους πυραύλους κατά πλοίων, για πλήγματα με μεγαλύτερη ακρίβεια στα Στενά του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία τις τελευταίες ημέρες ήταν η εκτόξευση αντιαεροπορικού πυραύλου του Ιράν εναντίον αμερικανικού F-35, το οποίο παρείχε κάλυψη σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Παρότι ο πύραυλος δεν πλησίασε αρκετά ώστε να αποτελέσει απειλή, ήταν ένα σημάδι πως το Ιράν προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές του, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η CENTCOM πρότεινε περιοδικά χτυπήματα στο Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είπε στον Πιτ Χέγκσεθ, στον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν και στον Λευκό Οίκο ότι ίσως χρειαστεί ο στρατός να χτυπά περιοδικά το Ιράν, προκειμένου να συνεχιστεί η μετακίνηση δεκάδων τάνκερ από τον Κόλπο, με σχετική ασφάλεια, κάθε ημέρα.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε το σχέδιο και το έστειλε στον Λευκό Οίκο, πριν από αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, την τελευταία εβδομάδα ο Λευκός Οίκος έκλινε προς τη μη έγκριση των πληγμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Όμως, οι επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, την Κυριακή, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη γνώμη του Τραμπ. Οι επιθέσεις ήταν η απάντηση της Τεχεράνης στα αμερικανικά πλήγματα. Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News πως οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις προειδοποιώντας: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά».