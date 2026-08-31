Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα σε αντίποινα για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν χθες Κυριακή.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά αφού οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές στη νήσο Λαράκ στο Στενό του Ορμούζ.

Τα πρώτα γνωστά αμερικανικά πλήγματα από τα τέλη Ιουλίου σκοτώσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δύο, σύμφωνα με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, το οποίο δεσμεύτηκε για «απάντηση και τιμωρία», ενώ κατέρριψε ήδη ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το Στενό του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι ανέλαβε «περιορισμένη» εναντίον «δυνάμεων ναρκοθέτησης που συνιστούσαν άμεση απειλή στο Στενό του Ορμούζ», ενώ το Ιράν - σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ - απάντησε επιτιθέμενο σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε οκτώ πυραύλους νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Το αμερικανικό πλήγμα είναι η πρώτη γνωστή επίθεση στο Ιράν αφότου ο πρόεδρος Τραμπ πάγωσε μια νέα στρατιωτική εκστρατεία στα τέλη Ιουλίου.

Η νήσος Λαράκ βρίσκεται ακριβώς στα ανοιχτά του σημαντικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς και πάνω ακριβώς στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

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Αξίζει να σημειωθεί πως το Ιράν υποχρεώνει αυτή τη στιγμή την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων να διέρχεται από το νησί για έλεγχο και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξαναγκάζει τα πλοία να καταβάλλουν $2 εκατ. για να διασχίσουν το στενό.

«Στρατηγικό λάθος του καθεστώτος Τραμπ»

Ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος του IRGC, χαρακτήρισε την επίθεση «στρατηγικό και μοιραίο λάθος του καθεστώτος Τραμπ» και δήλωσε ότι «ο εχθρός θα υποστεί τις συνέπειες αυτού του υπολογισμού τόσο στον οικονομικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα».

Ο ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση πως «δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο», αλλά «θα δώσουμε αποφασιστική απάντηση στους εισβολείς», σύμφωνα με το AFP.

{https://x.com/FoxNews/status/2094203357728514154}

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το IRGC, μετέδωσε νωρίτερα ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ώρες αργότερα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δήλωση του IRGC στην οποία αναφερόταν ότι είχε επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις King Hussein και al-Azraq στην Ιορδανία με βαλλιστικούς πυραύλους, σε απάντηση για την επίθεση στη νήσο Λαράκ.

Το IRGC υποστήριξε ότι προκάλεσε «βαριές ζημιές» και έπληξε «τεχνικές υποδομές, εγκαταστάσεις συντήρησης και θέσεις μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού».

{https://x.com/AryJeayBackup/status/2094193234264162366}

Ώρες μετά το πλήγμα, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social βίντεο που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα οποία απεικονίζουν εκρήξεις σε πετρελαϊκές υποδομές.

Ένα από αυτά έφερε τη λεζάντα «Η νήσος Χαρκ γίνεται συντρίμμια!!!», αν και η ανάρτησή του δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/117187722429803464}

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι όλες οι νάρκες που τοποθετήθηκαν στο Στενό του Ορμούζ από το Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών του να αποκλείσει τη διαδρομή έχουν πυροδοτηθεί ή αφαιρεθεί. Πρόσθεσε παράλληλα ότι το Ιράν έχει προειδοποιηθεί πως οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετεί νέες νάρκες θα καταστρέφεται.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν αντιμετωπίζει εκ νέου οικονομικές πιέσεις μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον στις 24 Αυγούστου για μια νέα εκστρατεία κυρώσεων, με στόχο την περαιτέρω απομόνωση της Τεχεράνης και την επέκταση των δευτερευουσών κυρώσεων κατά των συμμάχων της

Ιρανοί αξιωματούχοι και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν σε μεγάλο βαθμό την εκστρατεία ως συνέχεια των προηγούμενων οικονομικών μέτρων των ΗΠΑ, τα οποία υποστηρίζουν ότι ακολούθησαν τη στρατιωτική αποτυχία της Ουάσινγκτον στη πρόσφατη σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείες επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με το Ιράν να απαντά επιτιθέμενο στο Ισραήλ, σε αμερικανικές βάσεις και συμμάχους στον Κόλπο, και κλείνοντας ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ για τη θαλάσσια κυκλοφορία. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των έξι μηνών.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διακινούνταν από εκεί πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.