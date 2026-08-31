Αγνοήστε τις συμβουλές καθαρισμού που προτείνουν τη χρήση οικιακών προϊόντων, όπως οινόπνευμα και αποσταγμένο ξίδι, εκτός αν ο κατασκευαστής της τηλεόρασής σας τα συνιστά.

Οι κατασκευαστές τηλεοράσεων είναι σαφείς: δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαριστικό τζαμιών στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Δείτε τι πρέπει να κάνετε αντ’ αυτού.

Οι σύγχρονες επίπεδες οθόνες διαθέτουν αντιανακλαστική επίστρωση, η οποία μειώνει τις αντανακλάσεις στο γυαλί και κάνει την εικόνα πιο καθαρή.

Τα καθαριστικά τζαμιών, όπως το Windex, περιέχουν ισχυρούς διαλύτες που μπορεί να καταστρέψουν ή να αφαιρέσουν την αντιανακλαστική επίστρωση. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να μείνουν στην οθόνη μόνιμες γραμμές, μουτζούρες ή αποχρωματισμένες περιοχές, οι οποίες παραμορφώνουν την εικόνα όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

Σύμφωνα με τη Samsung, «δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαμιών, σαπούνι, καθαριστικές σκόνες ή χημικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό γυαλιού, όπως οινόπνευμα, βενζόλιο ή αμμωνία. Επειδή οι οθόνες LCD έχουν πολύ μαλακές και ευαίσθητες επιφάνειες, αυτά τα ισχυρά χημικά μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασής σας».

Η HG προσθέτει: «Πολλές ιστοσελίδες συνιστούν να καθαρίζετε την τηλεόραση με Windex, ξίδι, καθαρό οινόπνευμα, καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα. Περιέχουν επιθετικές ουσίες που επηρεάζουν την προστατευτική μεμβράνη της οθόνης σας».

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Τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αγνοήστε τις συμβουλές καθαρισμού που προτείνουν τη χρήση οικιακών προϊόντων, όπως οινόπνευμα και αποσταγμένο ξίδι, εκτός αν ο κατασκευαστής της τηλεόρασής σας τα συνιστά. Και πάλι, πρόκειται για διαλύτες που μπορεί να καταστρέψουν την προστατευτική μεμβράνη της οθόνης.

Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε καθαριστικά οθονών που περιέχουν οινόπνευμα ή άλλα συστατικά τα οποία απαγορεύει ρητά ο κατασκευαστής. Ένα προϊόν του εμπορίου που αναγράφει στην ετικέτα «καθαριστικό οθόνης» δεν είναι απαραίτητα ασφαλές για επίπεδες τηλεοράσεις. Ορισμένοι κατασκευαστές διαθέτουν δικά τους καθαριστικά οθόνης, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.

Τελικά, το πιο ασφαλές είναι να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου καθαριστικά.

Για τη σκόνη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί μικροϊνών. Για πιο επίμονα δακτυλικά αποτυπώματα, βρέξτε ελαφρά το πανί με αποσταγμένο νερό ή με καθαριστικό οθόνης που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή και σκουπίστε απαλά.

Το αποσταγμένο νερό είναι προτιμότερο, επειδή δεν περιέχει μέταλλα που αφήνουν πίσω τους κατάλοιπα από άλατα του νερού.

Ό,τι και αν χρησιμοποιήσετε, μην ψεκάζετε ποτέ απευθείας πάνω στην οθόνη. Ψεκάστε το πανί και χρησιμοποιήστε ήπια πίεση, ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στην επιφάνειά της της οθόνης.

Με πληροφορίες από southernliving.com