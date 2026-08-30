Με τριπλή στόχευση στους ελεύθερους επαγγελματίες αναμένεται να κινηθούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στο υπό διαμόρφωση φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ περιλαμβάνονται η εφαρμογή των ήδη νομοθετημένων χαμηλότερων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος και μείωση της προκαταβολής φόρου. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να αρχίσουν να αποτυπώνονται στα εκκαθαριστικά του 2027, ενώ μέρος του σχεδιασμού εξετάζεται να αναπτυχθεί σταδιακά σε βάθος τετραετίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται περισσότεροι από 400.000 αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια καθαρά εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, οι οποίοι αναμένεται να επηρεαστούν και από τους τρεις άξονες των αλλαγών. Συνολικά, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αφορούν μια ευρύτερη δεξαμενή περίπου 700.000 ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Οι 3 αλλαγές

Ο πρώτος άξονας αφορά τη φορολογία εισοδήματος. Από τις δηλώσεις του 2027 θα εφαρμοστούν οι νέοι συντελεστές για τα εισοδήματα του 2026, οι οποίοι έχουν ήδη νομοθετηθεί. Οι μειώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την ηλικία του φορολογουμένου, με μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους επαγγελματίες.

Ο δεύτερος άξονας αφορά το τεκμαρτό εισόδημα, όπου εξετάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις χωρίς να έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί όλες οι παράμετροι. Μεταξύ των αλλαγών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η αναθεώρηση της σύνδεσης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αλλαγές στα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας που μπορούν σήμερα να αυξήσουν το τεκμήριο. Παράλληλα, εξετάζεται η σταδιακή υποχώρηση της τεκμαρτής φορολόγησης για συνεπείς επαγγελματίες, με μεγαλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων που διαθέτει πλέον η φορολογική διοίκηση από POS, myDATA και ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο τρίτος άξονας, με άμεση επίδραση στη ρευστότητα, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα ο συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα ανέρχεται στο 55%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1.000 ευρώ κύριου φόρου υπολογίζονται επιπλέον 550 ευρώ ως προκαταβολή έναντι της επόμενης χρήσης.

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Η κατεύθυνση που εξετάζεται είναι η αποκλιμάκωση του συντελεστή, ενδεχομένως σταδιακά και σε βάθος τετραετίας, ώστε το δημοσιονομικό κόστος να κατανεμηθεί σε περισσότερα έτη. Το τελικό ποσοστό της μείωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η σημασία της παρέμβασης είναι μεγαλύτερη επειδή η χαμηλότερη προκαταβολή θα υπολογίζεται πάνω σε φόρο εισοδήματος που επίσης θα έχει μειωθεί για σημαντικό αριθμό επαγγελματιών. Έτσι, οι δύο αλλαγές μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά, ενώ για όσους επηρεαστούν και από τις διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα θα προκύπτει και τρίτη πηγή ελάφρυνσης.

Το ακριβές εύρος των μέτρων και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να καθορίζει το ύψος των παρεμβάσεων και την ταχύτητα εφαρμογής τους.