Ανέλαβε συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος.

Αναλαμβάνοντας τη θέση του Συντονιστή Ψηφιακού Κόμματος, ο Πέτρος Κόκκαλης αποκτά νευραλγικό ρόλο στην οργάνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης: πώς εγγράφονται και ενεργοποιούνται μέλη, πώς συμμετέχουν, πώς επικοινωνεί η ηγεσία με τη βάση και πώς το κόμμα δημιουργεί δίκτυο πέρα από τις παραδοσιακές τοπικές οργανώσεις.

Προερχόμενος από την πολιτική οικολογία ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος που ίδρυσε, «Κόσμος», για να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Οπως όλα δείχνουν, στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Πειραιά.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, σημειώνεται από αρμόδιες πηγές ότι ο Κόκκαλης δεν αντιμετωπίζεται ως ένας από τους παλιούς του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ως συγκυριακά συνεργαζόμενος...

Β.Σκ.