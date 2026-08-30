«Η επιτελική ανικανότητα έχει κοινωνικό και δημοσιονομικό κόστος» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σοβαρά ερωτήματα για την πορεία κοινωνικών δράσεων της ΔΥΠΑ που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης θέτει με κοινή ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για ανακλήσεις και περικοπές προγραμμάτων συνολικού ύψους τουλάχιστον 260 εκατ. ευρώ.

Οι Τομείς Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ., επικαλούμενοι στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), υποστηρίζουν ότι ανακλήθηκαν ενταγμένες δράσεις κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ συνολικού ύψους 260,6 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλαμβάνεται έργο προϋπολογισμού 106,2 εκατ. ευρώ που αφορούσε την κοινωνική επανένταξη δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστέγων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι από το αναθεωρημένο σχέδιο αφαιρείται ευρωπαϊκό ορόσημο που προέβλεπε τη στήριξη 7.000 δικαιούχων.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην ειδική παρέμβαση για τους Ρομά, ύψους περίπου 3,8 εκατ. ευρώ, η οποία, όπως υποστηρίζεται, μηδενίζεται.

Σημαντική περικοπή καταγγέλλεται και στη δράση για την ένταξη ανθρώπων στο φάσμα του αυτισμού, με τον προϋπολογισμό της να περιορίζεται από περίπου 4 εκατ. ευρώ σε 67.000 ευρώ.

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Αλλαγές, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, καταγράφονται και στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Ο αριθμός των προβλεπόμενων ωφελούμενων φέρεται να μειώνεται κατά 14.400 άτομα, ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός περιορίζεται κατά περίπου 85,7 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΣ ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν αποτελούν απλώς «τεχνική αστοχία», αλλά έχουν κοινωνικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Όπως επισημαίνει, πίσω από τα κονδύλια βρίσκονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που κινδυνεύουν να στερηθούν προγράμματα υποστήριξης.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τους λόγους για τους οποίους οι δράσεις δεν υλοποιήθηκαν εγκαίρως και για το εάν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές.

Μεταξύ άλλων, θέτει το ερώτημα εάν το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και ποιες δράσεις θα αντικαταστήσουν εκείνες που ανακαλούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Κοινή ανακοίνωση Τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ.

Απένταξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής ύψους 260 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης - Η επιτελική ανικανότητα έχει κοινωνικό και δημοσιονομικό κόστος Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), ανακλήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης ενταγμένες δράσεις κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ ύψους 260,6 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους βρίσκεται η οριστική ανάκληση έργου ύψους 106,2 εκατ. ευρώ για την κοινωνική επανένταξη δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστέγων, ενώ από το αναθεωρημένο Σχέδιο αφαιρείται το ευρωπαϊκό ορόσημο στήριξης 7.000 δικαιούχων. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση.

Η ειδική παρέμβαση για τους Ρομά, ύψους περίπου 3,8 εκατ. ευρώ, μηδενίζεται. Η δράση για την ένταξη ανθρώπων στο φάσμα του αυτισμού περιορίζεται από περίπου 4 εκατ. ευρώ σε μόλις 67.000 ευρώ. Στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ο στόχος περιορίζεται κατά 14.400 ωφελούμενους, με παράλληλη μείωση του προϋπολογισμού κατά περίπου 85,7 εκατ. ευρώ. Πίσω από τα ποσά και τα ορόσημα υπάρχουν ευπαθείς ομάδες και άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την κοινωνική στήριξη που έχουν ανάγκη. Και οι κοινωνικές ανάγκες δεν καταργούνται ούτε αναβάλλονται επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υλοποιήσει το δικό της πρόγραμμα. Αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικό ζήτημα.

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθούν μόνιμες κοινωνικές υποδομές, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και να αποκτήσει η χώρα ένα ισχυρότερο δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Αντί γι' αυτό, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του Ταμείου, κοινωνικές δράσεις περιορίζονται ή εξαφανίζονται από τον σχεδιασμό. Οι ανακλήσεις και δραστικές περικοπές κοινωνικών δράσεων της ΔΥΠΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους τουλάχιστον 260 εκατ. ευρώ, δεν αποτελούν μια απλή τεχνική αστοχία. Αποτελούν απόδειξη της ανικανότητας της σημερινής κυβέρνησης να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που η ίδια ανέλαβε και να αξιοποιήσει τους πόρους του ΤΑΑ προς όφελος της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει: Γιατί ανακλήθηκαν αυτές οι δράσεις ύψους 260 εκατ. ευρώ; Γιατί δεν υλοποιήθηκαν εγκαίρως; Θα υλοποιηθούν με άλλους πόρους ή θα χαθούν οριστικά σε βάρος των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων; Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι η απώλεια των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση αυτών των κοινωνικών δράσεων επιβαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή τα άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με σημαντικά ποσά σε βάρος άλλων κοινωνικών ή αναπτυξιακών αναγκών; Έτσι αντιλαμβάνεται τη δημοσιονομική συνέπεια; Το κενό που εμφανίζεται στο ΤΑ με την ανάκληση των κοινωνικών δράσεων της ΔΥΠΑ, θα καλυφθεί με άλλες δράσεις και ποιες; Ποιοι άνθρωποι χάνουν τη στήριξη που είχε υποσχεθεί η Πολιτεία και ποιος τελικά θα πληρώσει το κόστος της αποτυχίας;».