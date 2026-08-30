Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Επίθεση στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εξαπολύει ο Τομέας Παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αδειοδότηση των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. κάνει λόγο για «άλλο ένα επεισόδιο στη σειρά θεσμικών ακροβασιών και εκτροπών» στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά η διαδικασία επαναδειοδότησης ιδρυμάτων των οποίων οι άδειες λειτουργίας είχαν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναλυτικά:

«Η κοινή γνώμη παρακολουθεί εμβρόντητη την επίδειξη θεσμικών ακροβασιών και ανευθυνότητας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας (και) στο ζήτημα της αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Μετά τις από 25-8-2026 τηλεοπτικές ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για την άμεση επαναδειοδότηση δύο εκ των τριών Ν.Π.Π.Ε. των οποίων το ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας για λόγους που αφορούν το κανονιστικό και εφαρμοστικό πλαίσιο και διατάξεις σε ζητήματα αξιολόγησης, κτιριακών υποδομών και προγραμμάτων σπουδών, καταγγείλαμε ότι «οι παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας αποτελούν ύψιστης σημασίας θεσμικό ατόπημα καθώς προτρέχει των δικαστικών αποφάσεων και διαβάλλει με τις ενέργειές της την ανεξαρτησία της κρίσης αξιολόγησης της ανεξάρτητης κατά τα άλλα αρχής (ΕΘΑΑΕ) και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ και διοικητικές υπηρεσίες ΥΠΑΙΘΑ)» (27/8/2026). Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι δύο από τις τρεις ακυρωθείσες άδειες επανεκδόθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (!) και προαναγγέλλεται η επανέκδοση της τρίτης άδειας τη Δευτέρα! Και όλα αυτά εν μέσω καταιγίδας δημοσιευμάτων που καταγγέλλουν περαιτέρω ατασθαλίες που αφορούν την κτιριολογικές άδειες και άλλων ΝΠΠΕ που ξεκινούν τώρα τη λειτουργία τους,

Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια: να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι νέες και «διορθωτικές» αποφάσεις/εισηγήσεις της ΕΘΑΑΕ και του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με τις οποίες αιτιολογείται η επαναδειοδότηση των Ν.Π.Π.Ε. και «θεραπεύουν» τα προβληματικά σημεία στα οποία στηρίχτηκαν οι ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι διαδικαστικό αλλά ουσιαστικό και αφορά τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Ως ΕΛ.Α.Σ. εξαρχής, και πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, τονίσαμε ότι αιτία της σημερινής κατάστασης αποτελεί το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή ο Νόμος Πιερρακάκη- Ν.5094/2024 στον οποίο στηρίζονται και από τον οποίο απορρέουν οι έωλες διοικητικές και ακαδημαϊκές διαδικασίες για την αδειοδότηση των ΝΠΠΕ.

Ο Νόμος Πιερρακάκη αποτελεί την νομοθετική αποτύπωση της ιδεολογικής εμμονής της Νέας Δημοκρατίας στην άνευ όρων παράδοση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας στην κερδοσκοπία, ενάντια σε εγνωσμένες ακαδημαϊκές αρχές, εκπαιδευτικές προτεραιότητες, και κριτήρια επιστημονικής αριστείας και ποιότητας.

Γι’ αυτό και εξ αρχής δηλώσαμε ως ΕΛ.Α.Σ ότι ο Νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΝΠΠΕ. Οι βιασύνες, η προχειρότητα και οι θεσμικές ακροβασίες που παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες είναι απότοκα αυτής ακριβώς της νομοθετικής και πολιτικής επιλογής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ακυρώθηκε στη συνείδηση των συμπολιτών μας από τους ίδιους τους χειρισμούς της Κυβέρνησης.

Απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αντιτάσσουμε τη δέσμευσή μας για στήριξη των δημοσίων πανεπιστημίων, για την μη αλλαγή του Άρθρου 16 του Συντάγματος, για άρση των τεχνητών περιορισμών πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια που νομοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να στηρίξει την κερδοσκοπία και για ενίσχυση κάθε νέου και νέας που θέλει και μπορεί να σπουδάσει σε δημόσια πανεπιστημιακά τμήματα υψηλού επιπέδου.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας έχει μακρά ιστορία. Δε θα επιτρέψουμε τον εκφυλισμό των θεσμικών διαδικασιών και την έκπτωση των ακαδημαϊκών αρχών εις βάρος φοιτητών/τριών, εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας».