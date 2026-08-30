Για να βγουν τελικά όλοι από το διαμέρισμα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στα Εξάρχεια, όπου δύο άνδρες που φέρονται να είχαν εισβάλει σε διαμέρισμα εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό, ενώ στην ίδια θέση βρέθηκαν λίγο αργότερα και οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι για να τους συλλάβουν.

Για να βγουν τελικά όλοι από το διαμέρισμα χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι δύο άνδρες είχαν βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένο διαμέρισμα, γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες του απουσίαζαν για διακοπές.

Αρχικά προσπάθησαν να παραβιάσουν την κεντρική πόρτα του σπιτιού. Όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να την ανοίξουν, άλλαξαν σχέδιο και κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα μέσω της μπαλκονόπορτας.

Οι κινήσεις τους, ωστόσο, έγιναν αντιληπτές από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

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Μπήκαν από το μπαλκόνι και οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ακολούθησαν ουσιαστικά την ίδια διαδρομή, μπαίνοντας στο σπίτι από την μπαλκονόπορτα.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντόπισαν τους δύο άνδρες και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κλοπιμαία.

Τότε, όμως, προέκυψε ένα απρόοπτο πρόβλημα. Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος παρέμενε κλειστή και δεν ήταν δυνατό να ανοίξει, με αποτέλεσμα τόσο οι συλληφθέντες όσο και οι αστυνομικοί να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι.

Στο σημείο κλήθηκε τελικά η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας ανέλαβαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Αστυνομικοί και συλληφθέντες απομακρύνθηκαν τελικά με ασφάλεια από το διαμέρισμα μέσω του μπαλκονιού.

Οι δύο συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με καταγωγή από τη Γεωργία και φέρονται να είχαν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

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