Έσπασαν το τζάμι για να το σώσουν.

Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα, όταν ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», όπου το μικρό παιδί βρέθηκε κλειδωμένο στο εσωτερικό του οχήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του προσπαθούσε να ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου, χωρίς όμως να τα καταφέρνει, καθώς το σύστημα κλειδώματος φέρεται να παρουσίασε πρόβλημα.

Μπροστά στην αδυναμία της να ανοίξει το όχημα και με το δίχρονο κοριτσάκι να παραμένει εγκλωβισμένο στο εσωτερικό, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν αρχικά δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια απεγκλωβισμού. Ωστόσο, καθώς οι πόρτες του αυτοκινήτου δεν μπορούσαν να ανοίξουν, κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν με ιδιαίτερη προσοχή στο σπάσιμο ενός από τα πλαϊνά παράθυρα του αυτοκινήτου, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε το παιδί να μην τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

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Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος, καθώς οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήματος και να απεγκλωβίσουν το κοριτσάκι.

Πηγή tempo24.news