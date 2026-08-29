Η γνωστή παρουσιάστρια παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις.

Η Ρούλα Κορομηλά έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του ηλικιακού ρατσισμού και των στερεοτύπων που εξακολουθούν να συνοδεύουν τις γυναίκες όσο μεγαλώνουν.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις αλλά και στιγμές από την καθημερινότητά της, προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου σε μια ανάρτηση με ιδιαίτερο νόημα.

Η Ρούλα Κορομηλά δημοσίευσε σε Instagram Story μία φωτογραφία από έξοδό της, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστή, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με μία φράση για την ηλικία των γυναικών.

«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες…», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, περνώντας με αυτόν τον τρόπο το δικό της μήνυμα απέναντι στις αντιλήψεις που συνδέουν την ηλικία μιας γυναίκας με την εμφάνιση, την επαγγελματική της πορεία ή τη θέση της στη δημόσια ζωή.