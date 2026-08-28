Ο Μητσοτάκης προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Κοζάνη, προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ», είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία «είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα και προκοπή». Πρόσθεσε ότι απέναντί της η ΝΔ έχει κόμματα με μία αποστολή: «Να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο».

Οι πολίτες, συνέχισε ο πρωθυπουργός «έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον».

Μητσοτάκης: Για να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες, πρέπει να τον δημιουργήσουμε

Αναφερόμενος στην επικείμενη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα παρουσιάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά, όπως και τον προγραμματισμό μέχρι το 2030.

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«Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε, αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα», σχολίασε και πρόσθεσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι «η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας».

«Η καχυποψία αντικαταστάθηκε από συγκρατημένη αισιοδοξία»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία και πως σε έναν χρόνο τα πράγματα θα είναι καλύτερα από ότι πριν από ένα έτος.

«Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019, αλλά το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης», ανέφερε ακόμα.